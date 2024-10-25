«Пойдём домой!»: белгородцы смогут обзавестись другом на выставке бездомных животных

Posted 25 октября, 14:20
Published 25 октября, 14:20
Modified 25 октября, 14:22
Updated 25 октября, 14:22
В акции поучаствуют более 70 собак. Все они здоровы, привиты, социализированы и полностью адаптированы для домашней жизни. Специалисты расскажут про характер и особенности каждого подопечного отдельно, а также дадут советы о том, как с ним подружиться.
Всё, что нужно, чтобы забрать к себе любимца — иметь при себе паспорт. Также гости акции могут привезти хвостатым подарки или узнать, как стать волонтёром, чтобы помогать им на постоянной основе.