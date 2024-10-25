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Posted 25 октября, 14:20

Published 25 октября, 14:20

Modified 25 октября, 14:22

Updated 25 октября, 14:22

Собачка Туся

«Пойдём домой!»: белгородцы смогут обзавестись другом на выставке бездомных животных

25 октября 2024, 14:20
Фото: группа «Пойдём домой!» в ВК
Собачка Туся

В Белгороде бесплатно раздадут 70 собак

Сюжет
Бездомные животные
В субботу, 26 октября, по адресу Промышленная, 12а с 11:0 до 15:00 пройдёт уже знакомая горожанам акция «Пойдём домой!». Это выставка-раздача бездомных животных, на которой любой желающий может обзавестись четвероногим другом.

В акции поучаствуют более 70 собак. Все они здоровы, привиты, социализированы и полностью адаптированы для домашней жизни. Специалисты расскажут про характер и особенности каждого подопечного отдельно, а также дадут советы о том, как с ним подружиться.

Всё, что нужно, чтобы забрать к себе любимца — иметь при себе паспорт. Также гости акции могут привезти хвостатым подарки или узнать, как стать волонтёром, чтобы помогать им на постоянной основе.

СобачкаСобачка
Пёс КышПёс Кыш
Собачка БякаСобачка Бяка
Собачка ЗайкаСобачка Зайка
Собачка. Фото: группа "Пойдём домой!" в ВК
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#Валерия Колесникова#Бездомные животные#Собаки#Выставка-раздача#Белгород
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