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Posted 27 ноября, 07:07

Published 27 ноября, 07:07

Modified 27 ноября, 07:11

Updated 27 ноября, 07:11

Приют для собак под Белгородом пострадал после атаки БПЛА

От атаки дрона в белгородском Строителе пострадал приют для собак. Что известно?

27 ноября 2024, 07:07
Фото: 1MI. Приют для собак под Белгородом пострадал после атаки БПЛА

После атаки дрона под Белгородом в приюте для собак произошёл пожар

Сюжет
Бездомные животные
Минувшей ночью сообщалось об атаке БПЛА на Яковлевский горокруг. Как оказалось, последствия есть в приюте для собак. Сообщается, что произошёл пожар. Есть пострадавшие среди животных. Что известно на данный момент?

Минувшим вечером в Белгородской области несколько раз объявляли опасность атаки БПЛА. Известно, что последствия были в Яковлевском горокруге.

В Сети появились сообщения, что пострадал приют для собак в Строителе. Глава Яковлевского округа Олег Медведев подтвердил, что 26 ноября над городом системой ПВО удалось сбить беспилотник, после чего произошло задымление на улице Зайцева. Зафиксировали на месте повреждения кровли. Пострадавших, уточнил Медведев, не было.

Клиника «Котёнок Гав» на своих страницах в соцсетях рассказала, что в приют для собак прилетели осколки, после чего загорелась крыша. Пожар потушили, но есть раненые и отравившиеся угарным газом животные. Также сообщается о погибших собаках.

В Сети люди стали возмущаться, почему глава округа не учёл, что погибли и пострадали собаки. Только в клинику «Котёнок Гав» прибыли две взрослые и восемь щенков. Один пёс и один малыш были в тяжёлом состоянии.

Позже Медведев внёс правку в свои слова и начал говорить, что пострадавших нет среди сотрудников.

Насчёт уцелевших животных: временно предоставить жильё было необходимо для 15 щенков и ещё 15 взрослых собак, но предположили, что количество может увеличиться. Руководство сообщества помощи бездомным животным «Оберег» собирается помочь с доставкой животных в пределах города.

Власти пообещали, что рассмотрят варианты перемещения подопечных в другие приюты, а также организуют для животных внеплановый осмотр у ветеринара.

Ранее на качество работы приюта жаловались белгородцы. Туда с проверкой приезжал губернатор Вячеслав Гладков.

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