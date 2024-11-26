Обломки беспилотника пробили крышу одного из помещений соцобъекта под Белгородом

Posted 26 ноября, 18:33
Published 26 ноября, 18:33
Modified 26 ноября, 18:35
Updated 26 ноября, 18:35
По данным губернатора, над Яковлевским округом система ПВО сбила беспилотник ВСУ. Пострадавших нет. При этом в Строителе обломки беспилотника упали на крышу одного из помещений социального объекта и пробили её.
Также в здании произошёл пожар. Пожарные расчёты очаг ликвидировали. Оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется.
Напомним, ранее стало известно, что по Белгородской области за день выпустили 71 боеприпас и 18 БПЛА. Под удар попали семь приграничных муниципалитетов, а также Губкин. Есть разрушения.