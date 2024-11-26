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Posted 26 ноября, 18:33

Published 26 ноября, 18:33

Modified 26 ноября, 18:35

Updated 26 ноября, 18:35

Обломки беспилотника пробили крышу одного из помещений соцобъекта под Белгородом

Обломки беспилотника пробили крышу одного из помещений соцобъекта под Белгородом

26 ноября 2024, 18:33
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
СВО
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что никто не пострадал.

По данным губернатора, над Яковлевским округом система ПВО сбила беспилотник ВСУ. Пострадавших нет. При этом в Строителе обломки беспилотника упали на крышу одного из помещений социального объекта и пробили её.

Также в здании произошёл пожар. Пожарные расчёты очаг ликвидировали. Оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется.

Напомним, ранее стало известно, что по Белгородской области за день выпустили 71 боеприпас и 18 БПЛА. Под удар попали семь приграничных муниципалитетов, а также Губкин. Есть разрушения.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Белгород#Соцобъект#СВО
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