«Много вопросов»: Гладков посетит приют для собак, на который пожаловались белгородцы

Posted 12 ноября, 07:31
Published 12 ноября, 07:31
Modified 12 ноября, 07:31
Updated 12 ноября, 07:31
Жительница региона написала в социальных сетях, что в приюте Строителя уже на протяжении пяти месяцев нет водоснабжения. По её словам, проблемы также наблюдаются с кормом и медикаментами, а ветеринара и вовсе якобы нет.
«Приют работает, нарушая законы Российской Федерации. Им управляет человек, ненавидящий животных и не выполняющий свои обязанности. При этом приют открыт для посещения всего три часа в неделю. Люди могли прийти и погулять с собаками, возможно, забрать домой, но их туда не пускают. У приюта нет цели пристроить животных», — пожаловалась жительница.
Обращение белгородки заметил глава региона Вячеслав Гладков. Губернатор, который выступал инициатором строительства этого приюта, поблагодарил женщину за предоставленную информацию.
«Переживаю за приют не меньше вашего. Спасибо, у меня этой информации не было. Проговорил с главой Яковлевского округа, он доложил, что была проблема со скважиной. В течение недели по постоянной схеме вода будет подаваться. После того, как был обнаружен факт воровства, склад корма расположили вне приюта. Это тоже мне непонятно: если мы не доверяем руководству, зачем нам городить огород и ещё куда-то возить. В общем, много вопросов», — сообщил Гладков.
Чиновник отметил, что на следующей неделе планирует, проезжая мимо, заехать в приют и обсудить с белгородкой все существующие проблемы на месте.
Белгородцы жаловались на приют в Строителе ещё в сентябре. Тогда жители отмечали, что среди животных началась масштабная эпидемия энтерита, из-за чего «в мучениях гибнут собаки». Тогда глава муниципалитета Олег Медведев обещал решить проблему с ветеринаром и водой.