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Posted 12 ноября, 07:31

Published 12 ноября, 07:31

Modified 12 ноября, 07:31

Updated 12 ноября, 07:31

Белгородцы бьют тревогу из-за приюта для собак

«Много вопросов»: Гладков посетит приют для собак, на который пожаловались белгородцы

12 ноября 2024, 07:31
Фото: Изображение Midjourney. Белгородцы бьют тревогу из-за приюта для собак

Белгородцы смогли обратить внимание губернатора на проблемный приют для собак

Белгородцы продолжают жаловаться на условия в приюте Строителя, где уже пять месяцев, по словам жителей, отсутствует вода, не хватает корма и лекарств. На жалобу ответил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Жительница региона написала в социальных сетях, что в приюте Строителя уже на протяжении пяти месяцев нет водоснабжения. По её словам, проблемы также наблюдаются с кормом и медикаментами, а ветеринара и вовсе якобы нет.

«Приют работает, нарушая законы Российской Федерации. Им управляет человек, ненавидящий животных и не выполняющий свои обязанности. При этом приют открыт для посещения всего три часа в неделю. Люди могли прийти и погулять с собаками, возможно, забрать домой, но их туда не пускают. У приюта нет цели пристроить животных», — пожаловалась жительница.

Обращение белгородки заметил глава региона Вячеслав Гладков. Губернатор, который выступал инициатором строительства этого приюта, поблагодарил женщину за предоставленную информацию.

«Переживаю за приют не меньше вашего. Спасибо, у меня этой информации не было. Проговорил с главой Яковлевского округа, он доложил, что была проблема со скважиной. В течение недели по постоянной схеме вода будет подаваться. После того, как был обнаружен факт воровства, склад корма расположили вне приюта. Это тоже мне непонятно: если мы не доверяем руководству, зачем нам городить огород и ещё куда-то возить. В общем, много вопросов», — сообщил Гладков.

Чиновник отметил, что на следующей неделе планирует, проезжая мимо, заехать в приют и обсудить с белгородкой все существующие проблемы на месте.

Белгородцы жаловались на приют в Строителе ещё в сентябре. Тогда жители отмечали, что среди животных началась масштабная эпидемия энтерита, из-за чего «в мучениях гибнут собаки». Тогда глава муниципалитета Олег Медведев обещал решить проблему с ветеринаром и водой.

Собаки гибнут в мучениях? Белгородцы пожаловались на плохие условия в двух приютах
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Строитель#Приют#Приют для собак#Белгород#Вячеслав Гладков
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