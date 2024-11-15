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Posted 15 ноября, 12:11

Published 15 ноября, 12:11

Modified 15 ноября, 12:13

Updated 15 ноября, 12:13

Белгородец подорвался на взрывном устройстве

Белгородец подорвался на взрывном устройстве во время прогулки с собакой в лесу

15 ноября 2024, 12:11
Фото: 1MI. Белгородец подорвался на взрывном устройстве
Сюжет
Приграничье
Трагедия произошла в приграничном Борисовском районе. Мужчина умер на месте от полученных травм, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Мужчина подорвался на взрывном устройстве в Борисовском районе. Происшествие случилось в Грузском. Пострадавший в момент ЧП гулял с собакой в лесопосадке.

Сообщается, что от полученных ран мужчина умер на месте.

Это не первое происшествие с начала ноября в Белгородской области. Осколочные ранения при подрыве авто получили двое мужчин, оказавшиеся в закрытом селе Старый Хутор в Валуйском горокруге. Машина восстановлению не подлежит.

На въезде в то же село спустя время подорвались ещё два человека. Мужчина погиб на месте, женщина попала в больницу.

На этой неделе стало известно, что ещё один мужчина подорвался на въезде в грайворонскую Дроновку, которая тоже закрыта.

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