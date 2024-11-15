Белгородец подорвался на взрывном устройстве во время прогулки с собакой в лесу

Posted 15 ноября, 12:11
Published 15 ноября, 12:11
Modified 15 ноября, 12:13
Updated 15 ноября, 12:13
Мужчина подорвался на взрывном устройстве в Борисовском районе. Происшествие случилось в Грузском. Пострадавший в момент ЧП гулял с собакой в лесопосадке.
Сообщается, что от полученных ран мужчина умер на месте.
Это не первое происшествие с начала ноября в Белгородской области. Осколочные ранения при подрыве авто получили двое мужчин, оказавшиеся в закрытом селе Старый Хутор в Валуйском горокруге. Машина восстановлению не подлежит.
На въезде в то же село спустя время подорвались ещё два человека. Мужчина погиб на месте, женщина попала в больницу.
На этой неделе стало известно, что ещё один мужчина подорвался на въезде в грайворонскую Дроновку, которая тоже закрыта.