Спасали до трёх ночи: ветеринары рассказали о собаках из горевшего из-за БПЛА приюта

В ночь на 27 ноября в муниципальном приюте Яковлевского округа Белгородской области упали осколки после сбития беспилотника. Здание сгорело. Часть собак убежали, и их не могут найти, десять пострадавших питомцев забрали ветеринары клиники в Белгороде «Котёнок Гав». Журналистка Бел.Ру посетила клинику и узнала у руководительницы Светланы Поповой о том, в каком состоянии сейчас животные.