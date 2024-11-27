Спасали до трёх ночи: ветеринары рассказали о собаках из горевшего из-за БПЛА приюта

Posted 27 ноября, 15:37
Published 27 ноября, 15:37
Modified 27 ноября, 16:15
Updated 27 ноября, 16:15
В ночь на 27 ноября в муниципальном приюте Яковлевского округа Белгородской области упали осколки после сбития беспилотника. Здание сгорело. Часть собак убежали, и их не могут найти, десять пострадавших питомцев забрали ветеринары клиники в Белгороде «Котёнок Гав». Журналистка Бел.Ру посетила клинику и узнала у руководительницы Светланы Поповой о том, в каком состоянии сейчас животные.
В клинику поступило десять собак: восемь щенков и две взрослые. Все они — с признаками отравления угарным газом, у них диагностировали ожоги слизистых дыхательных путей.
«Прогноз осторожный всегда, когда речь идёт о пожарах и последствиях пожара. Поэтому будем наблюдать, всех, кто ещё кашляет, будем наблюдать, оставлять в клинике. Все, кто клинически здоров, будем пробовать пристраивать. Вот этих двух собачек — сейчас ждём девушку. Возможно, заберут, может быть, даже в постоянный дом или на передержку», — поделилась ветврач.
Самый тяжёлый случай у щенка-девочки. Она больше пяти часов сидела в специальной кислородной камере, но сейчас временно кислород отключили. У собаки сильный ожог, на рентгене выявили изменения в лёгких. «Нужно просто время, уход, лечение, и есть все шансы восстановиться», — закончила Светлана.
До этого удалось поговорить с Еленой, знакомой руководительницы клиники и волонтёром, она одна из первых приехала на место происшествия.
«Много щенков, которых вытащили из горящего здания. Им нужно было на воздух. И пока мы ждали докторов, попросили держать питомцев в тепле. В итоге забрали восемь щенков сюда ночью. До 3:00 часов ночи их спасали, проводили процедуры. Я просто помогала, делала то, что говорят», — рассказала об инциденте девушка.
Она заберёт одного взрослого пса на передержку и будет помогать ветеринарам мыть питомцев и искать им новый дом или временное жильё.