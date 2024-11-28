Борьба за жизнь: как в Белгороде спасали собак, пострадавших после сбития БПЛА

Posted 28 ноября, 11:54
Published 28 ноября, 11:54
Modified 28 ноября, 11:56
Updated 28 ноября, 11:56
Ночью 26 ноября над Белгородской областью сбили беспилотник, осколки упали на муниципальный приют для собак в Яковлевском округе. Основное здание сгорело, в это время там находились почти все животные. Первое время волонтёров, ветеринаров, работников приюта и просто неравнодушных не пускали, возможности спасти питомцев от угарного газа не было. Когда собак удалось достать, их необходимо было срочно согреть — они были в воде и пене, а ночью в регионе была минусовая температура с дождём и снегом.
По последним данным от ветклиник, где находились раненые животные, при инциденте погибло шесть собак, ещё шесть сбежало, сотрудники приюта не пострадали. Изначально сообщалось о трёх погибших, позже ещё две не смогли справиться с последствиями пожара, а 28 ноября в «МедВет» сообщили о том, что ещё одна собака умерла из-за ожогов.
В группе ветеринаров рассказали, что при постановке эндотрахеальной трубки для искусственной вентиляции лёгких из дыхательных органов начала выходить чёрная слизь с копотью. Произошло это из-за отёка после сильного ожога. Организм щенка не выдержал.
«Мы очень благодарны за вашу поддержку и помощь, все пелёнки, корма и денежные средства будут направлены нуждающимся в этом собачкам из приюта, которые ещё борются за свою жизнь в этом мире», — написали в клинике.
Кроме клиники «МедВет», животных привезли и в «Котёнка Гав», который тоже находится в Белгороде. Туда поступило больше пострадавших — восемь щенков и две взрослые собаки. Журналистка Бел.Ру побывала у ветеринаров и узнала у руководительницы о состоянии поступивших к ним животных.
У всех подопечных диагностировали отравление угарным газом и ожоги дыхательных путей, собаки кашляют. Прогнозы на восстановление ставить необходимо осторожно, как и всегда с пожарами и их последствиями. Клинически здоровых собак начали устраивать на передержки или искать им новые дома.
«У них ожог слизистой ткани. Это не опасно для жизни, но это очень долго лечится», — пояснила специалист.
В самом тяжёлом состоянии находилась щенок-девочка. Она была в кислородной камере. У неё сильный ожог, на рентгене обнаружили изменения в лёгких.
Светлана Бучнева рассказала, что лечение этих собак клиника проводит за свой счёт. Желающие помочь приносят корм и пелёнки. Для дальнейшей поддержки тем, кто забрал питомцев, открыли сбор на будущие прививки и всё, что может понадобиться животным.
Во время, когда журналистка Бел.Ру, была в клинике, за двумя рыжиками приехала девушка. Она отвезёт пострадавших домой в Северный. Одну собаку она сможет оставить себе точно, а вторую, скорее всего, пристроит в другой дом.
В клинике щенкам, которых забирает женщина, дали препарат для выведения глистов на случай, если питомцы могут быть больны. После того как собачки немного отдохнут и восстановятся, их искупают, а потом привезут в «Котёнка Гав» для плановых прививок и вакцин. Обещают помочь и со стерилизацией или кастрацией уже подросших хвостатых. Кроме того, в больнице дали переноску для собаки побольше и пачку корма.
Все подопечные были в грязи или копоти. Они суетятся, не могут усидеть на месте. Самые спокойные те животные, у которых самое тяжёлое состояние. Девочка в кислородной камере за время разговора ни разу не шелохнулась. Через примерно 40 минут она поднялась и очень аккуратно подошла к миске с водой. Увидев, что щенок поднялся самостоятельно, в кабинете раздались радостные возгласы.
Вечером в группе клиники опубликовали обновлённые данные по подопечным из Строителя.
«Все собаки живы, только трое остаются в тяжёлом состоянии. Им проводятся все необходимые процедуры, в том числе ингаляции, так как проблема как раз с дыхательными путями», — начинается публикация ветеринаров.
На передержку уехали семь щенков и одна собачка, которые чувствовали себя хорошо. Также всех, кто заинтересовался здоровьем животных, кто заходил к ним, приносил корма, пелёнки, миски и поддерживал питомцев рублём, поблагодарили от лица больницы.