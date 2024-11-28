Борьба за жизнь: как в Белгороде спасали собак, пострадавших после сбития БПЛА

Ночью 26 ноября над Белгородской областью сбили беспилотник, осколки упали на муниципальный приют для собак в Яковлевском округе. Основное здание сгорело, в это время там находились почти все животные. Первое время волонтёров, ветеринаров, работников приюта и просто неравнодушных не пускали, возможности спасти питомцев от угарного газа не было. Когда собак удалось достать, их необходимо было срочно согреть — они были в воде и пене, а ночью в регионе была минусовая температура с дождём и снегом.