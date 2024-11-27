Стабильно тяжёлое: врачи сообщили о состоянии псов после атаки БПЛА под Белгородом

Posted 27 ноября, 08:19
Published 27 ноября, 08:19
Modified 27 ноября, 08:21
Updated 27 ноября, 08:21
Прошедшей ночью, 26 ноября, над Белгородской областью вновь было неспокойно. После сбития беспилотника над Яковлевским округом пострадал социальный объект — это был муниципальный приют для бездомных собак. Как редакции «Бел.Ру» рассказали ранее в приюте, погибло три собаки, шесть сбежало, часть находится в ветеринарных клиниках и на передержках.
Журналистка Бел.Ру связалась с представителем одной из клиник, куда забрали пострадавших собак, «МедВет», и узнала, в каком сейчас состоянии находятся питомцы.
Ветеринары рассказали, что у одной собаки стабильно тяжёлое состояние. У пострадавшей отёк лёгких и диарея. Все псы находятся в кислородных камерах. У ещё двух животных в клинике тошнота, но их поддерживают лекарственными препаратами.
«Сейчас все находятся на стационаре. Мы смогли взять только троих. Да, потому что у нас всего три бокса», — уточнили в «МедВете».