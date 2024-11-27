bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 ноября, 08:19

Published 27 ноября, 08:19

Modified 27 ноября, 08:21

Updated 27 ноября, 08:21

Стало известно о состоянии трёх пострадавших из-за дрона собак под Белгородом

Стабильно тяжёлое: врачи сообщили о состоянии псов после атаки БПЛА под Белгородом

27 ноября 2024, 08:19
Фото: Изображение Midjourney.

Стало известно о состоянии трёх пострадавших из-за дрона собак под Белгородом

Сюжет
Эксклюзив
26 ноября над муниципальным приютом в Белгородской области сбили беспилотник. Осколки дрона повредили помещения приюта, три собаки погибли, шесть убежало, часть находится на лечении. Журналисты «Бел.Ру» связались с клиникой, где находится часть раненых животных.

Прошедшей ночью, 26 ноября, над Белгородской областью вновь было неспокойно. После сбития беспилотника над Яковлевским округом пострадал социальный объект — это был муниципальный приют для бездомных собак. Как редакции «Бел.Ру» рассказали ранее в приюте, погибло три собаки, шесть сбежало, часть находится в ветеринарных клиниках и на передержках.

Журналистка Бел.Ру связалась с представителем одной из клиник, куда забрали пострадавших собак, «МедВет», и узнала, в каком сейчас состоянии находятся питомцы.

Ветеринары рассказали, что у одной собаки стабильно тяжёлое состояние. У пострадавшей отёк лёгких и диарея. Все псы находятся в кислородных камерах. У ещё двух животных в клинике тошнота, но их поддерживают лекарственными препаратами.

«Сейчас все находятся на стационаре. Мы смогли взять только троих. Да, потому что у нас всего три бокса», — уточнили в «МедВете».
Три собаки погибли в муниципальном приюте под Белгородом из-за атаки дрона
Узнать подробнее
Читайте также:
От атаки дрона в белгородском Строителе пострадал приют для собак. Что известно?«Много вопросов»: Гладков посетит приют для собак, на который пожаловались белгородцы«Пойдём домой!»: белгородцы смогут обзавестись другом на выставке бездомных животных
#Алёна Мальцева#Белгородская область#Животные#Эксклюзив#Бездомные собаки#Белгород#Ветеринарная клиника#Муниципальный приют
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика