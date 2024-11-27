Стабильно тяжёлое: врачи сообщили о состоянии псов после атаки БПЛА под Белгородом

Прошедшей ночью, 26 ноября, над Белгородской областью вновь было неспокойно. После сбития беспилотника над Яковлевским округом пострадал социальный объект — это был муниципальный приют для бездомных собак. Как редакции «Бел.Ру» рассказали ранее в приюте, погибло три собаки, шесть сбежало, часть находится в ветеринарных клиниках и на передержках.