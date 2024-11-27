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Posted 27 ноября, 10:11

Published 27 ноября, 10:11

Modified 27 ноября, 14:30

Updated 27 ноября, 14:30

Сообщается, что в приюте под Белгородом погибло не менее пяти собак

Погибших при атаке дрона собак под Белгородом оказалось больше

27 ноября 2024, 10:11
Фото: 1MI. Сообщается, что в приюте под Белгородом погибло не менее пяти собак
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Приют для животных
Вечером вторника, 26 ноября, под удар попал приют с животными в Строителе. Погибли некоторые собаки, остальные пострадали. Подробнее о состоянии животных РИА «Новости» рассказала руководитель ветклиники «Котёнок Гав» Светлана Бучнева.

По словам ветврача, при атаке БПЛА погибло не меньше пяти собак. Различные травмы получили многие животные. Сотрудники ветклиники помогали спасать пострадавших.

«Пострадало много животных: из 72 примерно 30%, находившихся преимущественно в основном здании, где произошёл пожар. Даже те, кто не пострадал от огня, надышались угарным газом, что очень опасно», — рассказала Светлана Бучнева.

В клинике сейчас находятся 11 собак, включая восьмерых щенков, которым вынужденно ищут передержку.

Само пострадавшее при атаке здание вряд ли будут восстанавливать, считает Светлана Бучнева, потому что «внутри всё разрушено».

«Я читала, что приют планируют расселять, но непонятно, куда перевезут животных. Приюты на Промышленной, Коммунальной и в Нелидовке переполнены, и принять новых животных они не смогут. Куда же планируют переселять животных? Возможно, это просто красивая формулировка и на деле ничего сделано не будет. Власти, по-моему, совершенно не заинтересованы в помощи животным и никогда не были», — добавила женщина.

Атаке приют подвергся вечером вторника: на здание упали обломки беспилотника, из-за которых возник пожар. Ранее сообщалось о трёх погибших собаках. Ещё шесть животных сбежали из приюта, некоторые находятся в ветклиниках.

В «МедВете» ухаживают за собакой, у которой наблюдается стабильно тяжёлое состояние: у неё отёк лёгких и диарея. У двух других питомцев наблюдается тошнота. Всех пострадавших поместили в кислородные камеры.

Три собаки погибли в муниципальном приюте под Белгородом из-за атаки дрона
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