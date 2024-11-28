Двое мужчин ранены под Белгородом после атаки FPV-дрона

Posted 28 ноября, 12:19
Published 28 ноября, 12:19
Modified 28 ноября, 12:21
Updated 28 ноября, 12:21
В Устинке Белгородского района FPV-дрон ударил по автомобилю. Пострадали двое мужчин. Один получил минно-взрывную травму и ранение спины, второй — баротравму.
Ещё два беспилотника атаковали Грузское в Борисовском районе. Один из них ударил по частному дому, второй взорвался на территории сельхозпредприятия. В первом случае повреждены окна и кровля, во втором — четыре машины.
Два FPV-дрона атаковали Графовку в Краснояружском районе. В результате удара в частном доме выбило окна, также повреждены два автомобиля.
Напомним, что накануне по Белгородской области ВСУ выпустили более 30 снарядов и свыше 20 беспилотников. В столице региона после атаки БПЛА произошёл пожар.