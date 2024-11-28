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Posted 28 ноября, 12:19

Published 28 ноября, 12:19

Modified 28 ноября, 12:21

Updated 28 ноября, 12:21

Двое мужчин ранены в Белгородской области после атаки БПЛА

Двое мужчин ранены под Белгородом после атаки FPV-дрона

28 ноября 2024, 12:19
Фото: 1MI. Двое мужчин ранены в Белгородской области после атаки БПЛА
Сюжет
Приграничье
Происшествие случилось в Устинке, мужчин переведут на дальнейшее лечение в больницу в Белгороде. Кроме того, атакам дронов подверглись Грузское и Графовка, есть разрушения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Устинке Белгородского района FPV-дрон ударил по автомобилю. Пострадали двое мужчин. Один получил минно-взрывную травму и ранение спины, второй — баротравму.

Ещё два беспилотника атаковали Грузское в Борисовском районе. Один из них ударил по частному дому, второй взорвался на территории сельхозпредприятия. В первом случае повреждены окна и кровля, во втором — четыре машины.

Два FPV-дрона атаковали Графовку в Краснояружском районе. В результате удара в частном доме выбило окна, также повреждены два автомобиля.

Напомним, что накануне по Белгородской области ВСУ выпустили более 30 снарядов и свыше 20 беспилотников. В столице региона после атаки БПЛА произошёл пожар.

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