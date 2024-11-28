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Posted 28 ноября, 07:09

Published 28 ноября, 07:09

Modified 28 ноября, 07:11

Updated 28 ноября, 07:11

В Белгороде накануне после атаки БПЛА произошёл пожар

Пожар после атаки БПЛА и повреждённые дома: что произошло в Белгородской области

28 ноября 2024, 07:09
Фото: bel.ru. В Белгороде накануне после атаки БПЛА произошёл пожар

ВСУ выпустили по Белгородской области 34 боеприпаса и 27 беспилотников

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Новости Белгорода
Атакам в минувшую среду подверглись Белгород и шесть районов. Пострадавших среди мирных жителей нет. Разрушения есть в многоквартирном и частном домах, повреждён транспорт, сообщили в оперштабе.

27 ноября Белгородскую область атаковали 34 боеприпасами и 27 беспилотниками. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Под удар среди прочих накануне попал Белгород. В результате атаки беспилотника произошёл пожар в неэксплуатируемом здании.

В Белгороде было громко и вечером среды. После взрыва на одной из улиц города обнаружили разгонный блок.

В Шебекинском округе после обстрелов и ударов БПЛА повреждены частный и многоквартирный дома, два грузовика. Ранее уточнялось, что частный дом атаковали два FPV-дрона, произошло это в селе Нижнее Берёзово-Второе.

В Борисовском районе после ударов четырёх дронов-камикадзе повреждён автомобиль. Атака пришлась на село Грузское.

В Белгородском, Волоконовском и Краснояружском районах, а также в Грайворонском округе последствий обстрелов и ударов БПЛА не обнаружили.

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