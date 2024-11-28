Пожар после атаки БПЛА и повреждённые дома: что произошло в Белгородской области

Posted 28 ноября, 07:09
Published 28 ноября, 07:09
Modified 28 ноября, 07:11
Updated 28 ноября, 07:11
27 ноября Белгородскую область атаковали 34 боеприпасами и 27 беспилотниками. Пострадавших среди мирных жителей нет.
Под удар среди прочих накануне попал Белгород. В результате атаки беспилотника произошёл пожар в неэксплуатируемом здании.
В Белгороде было громко и вечером среды. После взрыва на одной из улиц города обнаружили разгонный блок.
В Шебекинском округе после обстрелов и ударов БПЛА повреждены частный и многоквартирный дома, два грузовика. Ранее уточнялось, что частный дом атаковали два FPV-дрона, произошло это в селе Нижнее Берёзово-Второе.
В Борисовском районе после ударов четырёх дронов-камикадзе повреждён автомобиль. Атака пришлась на село Грузское.
В Белгородском, Волоконовском и Краснояружском районах, а также в Грайворонском округе последствий обстрелов и ударов БПЛА не обнаружили.