Белгород вновь атакован дроном — произошёл пожар

Posted 27 ноября, 10:00
Published 27 ноября, 10:00
Modified 27 ноября, 10:02
Updated 27 ноября, 10:02
Под удар ВСУ попали Белгород и Шебекино. В столице региона после атаки дрона произошёл пожар в неэксплуатируемом здании. Известно, что горела кровля, огнём была охвачена площадь в 120 кв. м. Пожар уже потушили.
Шебекино ВСУ атаковали двумя дронами. Один из них ударил по грузовику — повреждён прицеп. Второй упал и взорвался, произошло это на территории соцобъекта. Разрушений нет.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших среди мирных жителей.
Напомним, что и Белгород, и Шебекинский округ попали и во вчерашнюю сводку оперштаба. Однако последствий атак не обнаружили.
Накануне из-за налёта БПЛА пострадал приют для собак в Строителе. Среди сотрудников никто не пострадал, чего нельзя сказать о животных.