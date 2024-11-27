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Posted 27 ноября, 10:00

Published 27 ноября, 10:00

Modified 27 ноября, 10:02

Updated 27 ноября, 10:02

Кровля загорелась в Белгороде после атаки дрона ВСУ

Белгород вновь атакован дроном — произошёл пожар

27 ноября 2024, 10:00
Фото: 1MI. Кровля загорелась в Белгороде после атаки дрона ВСУ

ВСУ атаковали дронами Белгород и Шебекино

Сюжет
Новости Белгорода
Всего ВСУ выпустили по двум городам три дрона. Есть разрушения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Под удар ВСУ попали Белгород и Шебекино. В столице региона после атаки дрона произошёл пожар в неэксплуатируемом здании. Известно, что горела кровля, огнём была охвачена площадь в 120 кв. м. Пожар уже потушили.

Шебекино ВСУ атаковали двумя дронами. Один из них ударил по грузовику — повреждён прицеп. Второй упал и взорвался, произошло это на территории соцобъекта. Разрушений нет.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших среди мирных жителей.

Напомним, что и Белгород, и Шебекинский округ попали и во вчерашнюю сводку оперштаба. Однако последствий атак не обнаружили.

Накануне из-за налёта БПЛА пострадал приют для собак в Строителе. Среди сотрудников никто не пострадал, чего нельзя сказать о животных.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Шебекино#Новости Белгорода#Белгород#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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