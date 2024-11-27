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Posted 27 ноября, 08:42

Published 27 ноября, 08:42

Modified 27 ноября, 08:44

Updated 27 ноября, 08:44

ВСУ выпустили по Белгородской области 31 беспилотник

Ночью в Белгороде было громко: оперштаб назвал причину

27 ноября 2024, 08:42
Фото: Изображение Midjourney. ВСУ выпустили по Белгородской области 31 беспилотник

За день Белгородскую область атаковали 31 БПЛА и 40 снарядов

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Новости Белгорода
Белгород и 10 районов подверглись атакам ВСУ 26 ноября. Пострадавших среди мирных жителей нет, но есть разрушения. В оперштабе сообщили подробности.

За сутки территорию Белгородской области атаковали 31 БПЛА, такое же количество боеприпасов и ещё девять артснарядов.

В большей части региона только сбивали беспилотники. Например, по этой причине сработала система ПВО в Белгороде.

В Волоконовском и Краснояружском районах пострадали по одному автомобилю. В Грайворонском округе повреждён инфраструктурный объект.

В городе Строителе Яковлевского округа из-за падения обломков беспилотника повреждён один социальный объект. Как стало известно, речь идёт о собачьем приюте. Там погибли и пострадали животные.

В Белгородском, Борисовском и Прохоровском районах, Валуйском, Старооскольском и Шебекинском округах последствий атак не обнаружили.

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