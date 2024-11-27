Ночью в Белгороде было громко: оперштаб назвал причину

Posted 27 ноября, 08:42
Published 27 ноября, 08:42
Modified 27 ноября, 08:44
Updated 27 ноября, 08:44
За сутки территорию Белгородской области атаковали 31 БПЛА, такое же количество боеприпасов и ещё девять артснарядов.
В большей части региона только сбивали беспилотники. Например, по этой причине сработала система ПВО в Белгороде.
В Волоконовском и Краснояружском районах пострадали по одному автомобилю. В Грайворонском округе повреждён инфраструктурный объект.
В городе Строителе Яковлевского округа из-за падения обломков беспилотника повреждён один социальный объект. Как стало известно, речь идёт о собачьем приюте. Там погибли и пострадали животные.
В Белгородском, Борисовском и Прохоровском районах, Валуйском, Старооскольском и Шебекинском округах последствий атак не обнаружили.