Минобороны РФ заявило о готовящемся ответе на новые атаки ATACMS по Курской области

Первая атака произошла в субботу, 23 ноября. ВСУ использовали пять оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства. Три из них удалось сбить «Панцирем», а две всё-таки достигли цели. Целью была позиция зенитного ракетного дивизиона С-400 в районе посёлка Лотаревка. Населённый пункт находится на 37 км северо-западнее Курска.