Минобороны РФ заявило о готовящемся ответе на новые атаки ATACMS по Курской области

Posted 26 ноября, 14:04
Published 26 ноября, 14:04
Modified 26 ноября, 14:05
Updated 26 ноября, 14:05
Первая атака произошла в субботу, 23 ноября. ВСУ использовали пять оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства. Три из них удалось сбить «Панцирем», а две всё-таки достигли цели. Целью была позиция зенитного ракетного дивизиона С-400 в районе посёлка Лотаревка. Населённый пункт находится на 37 км северо-западнее Курска.
В результате атаки повреждена радиолокационная станция, есть пострадавшие среди личного состава, сколько именно — не сообщается.
Через два дня, 25 ноября, уже восемь ракет ATACMS нанесли удар по аэродрому Курск-Восточный в деревне Халино. Семь сбили, одна достигла цели. Двое военнослужащих пострадали при падении осколков ракет, незначительные повреждения зафиксировали на объектах инфраструктуры.
Министерство обороны Российской Федерации следит за ситуацией и разрабатывает ответные меры.