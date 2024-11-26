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Posted 26 ноября, 14:04

Published 26 ноября, 14:04

Modified 26 ноября, 14:05

Updated 26 ноября, 14:05

Обломок ракеты на аэродроме Курск-Восточный (Халино)

Минобороны РФ заявило о готовящемся ответе на новые атаки ATACMS по Курской области

26 ноября 2024, 14:04
Фото: Министерство обороны РФ. Обломок ракеты на аэродроме Курск-Восточный (Халино)

Курскую область вновь атаковали ракетами ATACMS

Сюжет
Черноземье
За последние три дня ВСУ дважды ударили дальнобойными ракетами по объектам в Курской области. Это подтвердило Министерство обороны РФ. В результате атак есть пострадавшие. Что известно?

Первая атака произошла в субботу, 23 ноября. ВСУ использовали пять оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства. Три из них удалось сбить «Панцирем», а две всё-таки достигли цели. Целью была позиция зенитного ракетного дивизиона С-400 в районе посёлка Лотаревка. Населённый пункт находится на 37 км северо-западнее Курска.

В результате атаки повреждена радиолокационная станция, есть пострадавшие среди личного состава, сколько именно — не сообщается.

Через два дня, 25 ноября, уже восемь ракет ATACMS нанесли удар по аэродрому Курск-Восточный в деревне Халино. Семь сбили, одна достигла цели. Двое военнослужащих пострадали при падении осколков ракет, незначительные повреждения зафиксировали на объектах инфраструктуры.

Министерство обороны Российской Федерации следит за ситуацией и разрабатывает ответные меры.

Куда ВСУ могут ударить ракетами ATACMS в следующий раз?
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#Валерия Колесникова#Курская область#Черноземье#Минобороны#Ракеты#СВО#ATACMS
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