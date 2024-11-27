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Posted 27 ноября, 08:11

Published 27 ноября, 08:11

Modified 27 ноября, 08:13

Updated 27 ноября, 08:13

Ветеринары осматривают пострадавших животных

Ветврачи продолжают помогать пострадавшим при атаке БПЛА под Белгородом собакам

27 ноября 2024, 08:11
Фото: администрация Яковлевского округа. Ветеринары осматривают пострадавших животных
В настоящее время к ним приехали ветеринары, которые осмотрят животных и окажут им необходимую медицинскую помощь. Также волонтёры просят неравнодушных жителей помочь с кормом, пелёнками для животных.

Сотрудники администрации Яковлевского округа сообщили, что в пострадавший при падении обломков украинского БПЛА приют приехали ветеринары. Они осматривают всех животных и оказывают им необходимую помощь.

Известно, что при обстреле погибли несколько собак, остальные пострадали. Как сообщили в ветклинике «МедВет31», Трое отравились угарным газом и всю ночь провели в стационарных боксах под кислородом. Одна из собак была в тяжёлом состоянии.

Белгородцев просят помочь собакам и привезти им одноразовые пелёнки в большом количестве, а также корма для взрослых собак и щенка.

Ветеринары осматривают пострадавших животныхВетеринары осматривают пострадавших животных
Ветеринары осматривают пострадавших животныхВетеринары осматривают пострадавших животных
Пострадавшие животные в стационарных боксахПострадавшие животные в стационарных боксах
Ветеринары осматривают пострадавших животных. Фото: администрация Яковлевского округа

Приют для собак в Строителе пострадал вчера, 26 ноября, при падении обломков беспилотника. В здании загорелась крыша, пожар удалось потушить, но собаки пострадали.

От атаки дрона в белгородском Строителе пострадал приют для собак. Что известно?
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