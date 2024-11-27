Ветврачи продолжают помогать пострадавшим при атаке БПЛА под Белгородом собакам

Posted 27 ноября, 08:11
Published 27 ноября, 08:11
Modified 27 ноября, 08:13
Updated 27 ноября, 08:13
Сотрудники администрации Яковлевского округа сообщили, что в пострадавший при падении обломков украинского БПЛА приют приехали ветеринары. Они осматривают всех животных и оказывают им необходимую помощь.
Известно, что при обстреле погибли несколько собак, остальные пострадали. Как сообщили в ветклинике «МедВет31», Трое отравились угарным газом и всю ночь провели в стационарных боксах под кислородом. Одна из собак была в тяжёлом состоянии.
Белгородцев просят помочь собакам и привезти им одноразовые пелёнки в большом количестве, а также корма для взрослых собак и щенка.
Приют для собак в Строителе пострадал вчера, 26 ноября, при падении обломков беспилотника. В здании загорелась крыша, пожар удалось потушить, но собаки пострадали.