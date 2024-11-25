bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 ноября, 13:01

Published 25 ноября, 13:01

Modified 25 ноября, 13:01

Updated 25 ноября, 13:01

Мужчина следил за передвижением ВС РФ в Белгородской области

ФСБ задержала в Белгородской области украинца, который шпионил в пользу ВСУ

25 ноября 2024, 13:01
Фото: Изображение Midjourney. Мужчина следил за передвижением ВС РФ в Белгородской области

Суд вынес приговор шпионившему в Белгородской области украинцу

Сюжет
Новости Белгорода
В автомобильном пункте пропуска «Логачёвка» в Валуйском округе сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, уроженца Луганской области. Его подозревали в шпионаже в пользу ВСУ, сообщили в пресс-службе ведомства. Мужчина предстал перед судом.

В ходе расследования было установлено, что мужчина, являющийся гражданином Украины, занимался сбором данных о дислокации и передвижении военных подразделений на территории Белгородской области. Всю полученную информацию он передавал представителям противоположной стороны.

Мужчина был задержан и привлечён к ответственности. Верховный суд Луганской Народной Республики признал его виновным по статье «Шпионаж» (ст. 276 УК РФ).

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в исправительном учреждении строгого режима. Решение вступило в законную силу.

Россиянин пытался вывезти через Белгородскую область на Украину 40 тыс. долларов
Узнать подробнее
Читайте также:
ФСБ задержала белгородца, помогавшего передавать взятки врачам за фиктивные справкиСотрудники ФСБ нашли дома у уроженца Украины автомат и гранатуВ ФСБ прокомментировали попытку ВСУ прорвать границу в Курской области
#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Украина#Луганск#Новости Белгорода#Лишение свободы#Белгород#Шпионаж
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика