ФСБ задержала в Белгородской области украинца, который шпионил в пользу ВСУ

Posted 25 ноября, 13:01
Published 25 ноября, 13:01
Modified 25 ноября, 13:01
Updated 25 ноября, 13:01
В ходе расследования было установлено, что мужчина, являющийся гражданином Украины, занимался сбором данных о дислокации и передвижении военных подразделений на территории Белгородской области. Всю полученную информацию он передавал представителям противоположной стороны.
Мужчина был задержан и привлечён к ответственности. Верховный суд Луганской Народной Республики признал его виновным по статье «Шпионаж» (ст. 276 УК РФ).
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в исправительном учреждении строгого режима. Решение вступило в законную силу.