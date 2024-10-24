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Posted 24 октября, 15:00

Published 24 октября, 15:00

Modified 24 октября, 15:40

Updated 24 октября, 15:40

Сотрудники ФСБ нашли дома у белгородца АК-74, гранату и около 1200 патронов

Сотрудники ФСБ нашли дома у белгородца АК-74, гранату и около 1200 патронов

24 октября 2024, 15:00
Фото: УФСБ России по Белгородской области
Сюжет
Уголовное дело
Сотрудники белгородского ФСБ вместе с коллегами из ФСБ по Ленобласти и полиции региона накрыли россиянина, который незаконно покупал и продавал оружие и патроны. У него дома обнаружили внушительный арсенал.

Сотрудники спецслужб нашли в доме жителя Яковлевского округа автомат АК-74, гранату Ф-1, запал УЗРГМ-2 и около 1200 патронов (калибр 5,45×39 мм). Всё изъятое оружие, как выяснилось позже в ходе экспертизы, было пригодно для использования.

Против белгородца завели несколько уголовных дел за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение взрывчатых веществ или устройств, а также оружия и боеприпасов (ч. 1, 2 ст. 222.1 и ч. 1, 2 ст. 222 УК РФ соответственно).

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до одиннадцати лет.

Найденное оружиеНайденное оружие
Найденное оружиеНайденное оружие
Найденные деньгиНайденные деньги
Найденное оружие. Фото: УФСБ России по Белгородской области
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Уголовное дело#Ракитянский район#Боеприпасы#Патроны#Огнестрельное оружие#Граната#Взрывчатые вещества#АК-74
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