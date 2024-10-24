Сотрудники ФСБ нашли дома у белгородца АК-74, гранату и около 1200 патронов

Против белгородца завели несколько уголовных дел за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение взрывчатых веществ или устройств, а также оружия и боеприпасов (ч. 1, 2 ст. 222.1 и ч. 1, 2 ст. 222 УК РФ соответственно).