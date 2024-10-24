Сотрудники ФСБ нашли дома у белгородца АК-74, гранату и около 1200 патронов

Posted 24 октября, 15:00
Published 24 октября, 15:00
Modified 24 октября, 15:40
Updated 24 октября, 15:40
Сотрудники спецслужб нашли в доме жителя Яковлевского округа автомат АК-74, гранату Ф-1, запал УЗРГМ-2 и около 1200 патронов (калибр 5,45×39 мм). Всё изъятое оружие, как выяснилось позже в ходе экспертизы, было пригодно для использования.
Против белгородца завели несколько уголовных дел за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение взрывчатых веществ или устройств, а также оружия и боеприпасов (ч. 1, 2 ст. 222.1 и ч. 1, 2 ст. 222 УК РФ соответственно).
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до одиннадцати лет.