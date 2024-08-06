В ФСБ прокомментировали попытку ВСУ прорвать границу в Курской области

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Как рассказали в ведомстве, сегодня утром ВСУ совершили вооружённую провокацию на государственной границе между Россией и Украиной на территории Курской области, в частности, в Суджанском и Кореневском районах.
В ночь с 5 на 6 августа массированным обстрелам подверглись приграничные населённые пункты области. Например, в городе Суджа пострадало пять мирных жителей, трое из которых — дети. Разрушено несколько домов.
В Службе безопасности сообщили, что пограничникам и подразделениям ВС РФ удалось отразить атаку.
Напомним, что ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов предупреждал о большом количестве «информационных вбросов» от противника.