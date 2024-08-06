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Published Сегодня, 11:47

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Updated Сегодня, 11:49

В ФСБ назвали ситуацию в Курской области «вооружённой провокацией»

В ФСБ прокомментировали попытку ВСУ прорвать границу в Курской области

6 августа 2024, 11:47
Фото: Изображение Midjourney

В ФСБ назвали ситуацию в Курской области «вооружённой провокацией»

6 августа ВСУ попытались прорваться через границу с Россией на участке в Курской области, а минувшей ночью обстреляли приграничные населённые пункты. В Федеральной службе безопасности РФ прокомментировали ситуацию и рассказали, что сейчас происходит на государственной границе.
Сюжет
Граница

Как рассказали в ведомстве, сегодня утром ВСУ совершили вооружённую провокацию на государственной границе между Россией и Украиной на территории Курской области, в частности, в Суджанском и Кореневском районах.

В ночь с 5 на 6 августа массированным обстрелам подверглись приграничные населённые пункты области. Например, в городе Суджа пострадало пять мирных жителей, трое из которых — дети. Разрушено несколько домов.

В Службе безопасности сообщили, что пограничникам и подразделениям ВС РФ удалось отразить атаку.

Напомним, что ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов предупреждал о большом количестве «информационных вбросов» от противника.

ВСУ пытаются прорваться в Курскую область? Что происходит в соседнем регионе
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#Валерия Колесникова#Происшествия#Курская область#Граница#Пограничники#Обстрел#Провокация#СВО
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