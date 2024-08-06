В ФСБ прокомментировали попытку ВСУ прорвать границу в Курской области

В ФСБ назвали ситуацию в Курской области «вооружённой провокацией»

6 августа ВСУ попытались прорваться через границу с Россией на участке в Курской области, а минувшей ночью обстреляли приграничные населённые пункты. В Федеральной службе безопасности РФ прокомментировали ситуацию и рассказали, что сейчас происходит на государственной границе.