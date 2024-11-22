ФСБ задержала белгородца, помогавшего передавать взятки врачам за фиктивные справки

Posted 22 ноября, 10:35
Published 22 ноября, 10:35
Modified 22 ноября, 10:35
Updated 22 ноября, 10:35
Жителя Старого Оскола обвинили в посредничестве при передаче взяток. Он за вознаграждение помогал своим клиентам заплатить за поддельные больничные листы. Их подписывали сотрудники ОБГУЗ «Старооскольская окружная больница им. Святителя Луки Крымского».
Региональное УФСБ совместно с УМВД остановили его незаконную деятельность. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «посредничество во взяточничестве» (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ).
Старооскольский городской суд признал его виновным и назначил штраф. Санкция предусматривает, что с нарушителя могут взыскать до 2 млн рублей, доход за два года или 70-кратную сумму взятки.