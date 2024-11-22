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Posted 22 ноября, 10:35

Published 22 ноября, 10:35

Modified 22 ноября, 10:35

Updated 22 ноября, 10:35

В Белгородской области осудили передававшего взятки врачам мужчину

ФСБ задержала белгородца, помогавшего передавать взятки врачам за фиктивные справки

22 ноября 2024, 10:35
Фото: 1MI. В Белгородской области осудили передававшего взятки врачам мужчину

Старооскольца оштрафовали за пособничество при передаче взятки врачам

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Штраф
В Старом Осколе раскрыли схему получения поддельных больничных листов за взятки. Житель города помогал клиентам передавать деньги врачам. Его задержали и осудили, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Жителя Старого Оскола обвинили в посредничестве при передаче взяток. Он за вознаграждение помогал своим клиентам заплатить за поддельные больничные листы. Их подписывали сотрудники ОБГУЗ «Старооскольская окружная больница им. Святителя Луки Крымского».

Региональное УФСБ совместно с УМВД остановили его незаконную деятельность. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «посредничество во взяточничестве» (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ).

Старооскольский городской суд признал его виновным и назначил штраф. Санкция предусматривает, что с нарушителя могут взыскать до 2 млн рублей, доход за два года или 70-кратную сумму взятки.

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