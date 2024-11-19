Только одно условие убедило белгородца покинуть незаконно занятую им квартиру

Posted 19 ноября, 09:48
Published 19 ноября, 09:48
Modified 19 ноября, 09:48
Updated 19 ноября, 09:48
Хозяин квартиры в Старом Осколе обратился в суд для выселения собственного квартиранта, который, несмотря на постановление суда, продолжал занимать чужое жильё. При этом мужчина не оплачивал жилищно-коммунальные услуги и отказывался уезжать добровольно.
Когда суд повторно обязал жителя освободить помещение, тот снова отказался выполнять эти требования. Но после того, как белгородцу запретили покидать пределы страны, он всё же решил освободить квартиру и отдать ключи её собственнику.