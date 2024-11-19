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Posted 19 ноября, 09:48

Published 19 ноября, 09:48

Modified 19 ноября, 09:48

Updated 19 ноября, 09:48

Белгородец передал ключи, когда его ограничили в выезде

Только одно условие убедило белгородца покинуть незаконно занятую им квартиру

19 ноября 2024, 09:48
Фото: 1MI. Белгородец передал ключи, когда его ограничили в выезде

Белгородец незаконно проживал в чужой квартире и не оплачивал ЖКУ

Сюжет
Новости Старого Оскола
Изначально мужчина законно арендовал квартиру, однако затем стал игнорировать просьбы собственника покинуть жильё. Не реагировал белгородец и на постановления суда, пока ему не ограничили выезд из страны. Подробности сообщили в региональном УФССП.

Хозяин квартиры в Старом Осколе обратился в суд для выселения собственного квартиранта, который, несмотря на постановление суда, продолжал занимать чужое жильё. При этом мужчина не оплачивал жилищно-коммунальные услуги и отказывался уезжать добровольно.

Когда суд повторно обязал жителя освободить помещение, тот снова отказался выполнять эти требования. Но после того, как белгородцу запретили покидать пределы страны, он всё же решил освободить квартиру и отдать ключи её собственнику.

Удивительно: сколько лет понадобится белгородцам, чтобы накопить на квартиру?
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Квартира#Пристав#Новости Старого Оскола#Белгород
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