Удивительно: сколько лет понадобится белгородцам, чтобы накопить на квартиру?

Posted 15 ноября, 12:37
Published 15 ноября, 12:37
Modified 15 ноября, 12:37
Updated 15 ноября, 12:37
Эксперты подсчитали, сколько лет придётся жителям российских регионов копить на покупку собственной квартиры. Исследование основано на собственных данных о ценах на «вторичку», а также на данных Росстата о средних зарплатах. Также подсчёты велись исходя из предположения, что на накопления будет откладываться полная заработная плата.
Белгородская область в списке заняла 39-е место. Предполагается, что житель региона с месячной заработной платой в 64 292 рубля будет копить 6,6 года на собственную квартиру. При этом средняя стоимость жилья составляет 5 млн 100 тыс. 23 рубля.
Курская область расположилась на 38-м месте, а Воронежская — на 26-м. Там жители могут накопить на собственную квартиру за 6,7 и 7,4 года соответственно.
Дольше всего придётся копить жителям Дагестана и Ингушетии — 15,9 и 13,2 года. У москвичей уйдёт на накопление 12,1 года, у петербуржцев — 9,9 года. Больше всего повезло жителям Ямало-Ненецкого АО и Чукотки — им не придётся копить больше 3,8 года.