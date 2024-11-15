Удивительно: сколько лет понадобится белгородцам, чтобы накопить на квартиру?

Дольше всего придётся копить жителям Дагестана и Ингушетии — 15,9 и 13,2 года. У москвичей уйдёт на накопление 12,1 года, у петербуржцев — 9,9 года. Больше всего повезло жителям Ямало-Ненецкого АО и Чукотки — им не придётся копить больше 3,8 года.