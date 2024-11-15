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Posted 15 ноября, 12:37

Published 15 ноября, 12:37

Modified 15 ноября, 12:37

Updated 15 ноября, 12:37

Белгородцам придётся копить больше шести лет на заветные квадратные метры

Удивительно: сколько лет понадобится белгородцам, чтобы накопить на квартиру?

15 ноября 2024, 12:37
Фото: 1MI. Белгородцам придётся копить больше шести лет на заветные квадратные метры

Белгородцам на покупку собственной квартиры нужно копить деньги меньше семи лет

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Новости Белгорода
Среднестатистическому россиянину придётся копить на свою квартиру меньше шести лет, подсчитали специалисты портала «Мир квартир». А как складываются дела для жителей Белгородской области? Читайте в материале.

Эксперты подсчитали, сколько лет придётся жителям российских регионов копить на покупку собственной квартиры. Исследование основано на собственных данных о ценах на «вторичку», а также на данных Росстата о средних зарплатах. Также подсчёты велись исходя из предположения, что на накопления будет откладываться полная заработная плата.

Белгородская область в списке заняла 39-е место. Предполагается, что житель региона с месячной заработной платой в 64 292 рубля будет копить 6,6 года на собственную квартиру. При этом средняя стоимость жилья составляет 5 млн 100 тыс. 23 рубля.

Курская область расположилась на 38-м месте, а Воронежская — на 26-м. Там жители могут накопить на собственную квартиру за 6,7 и 7,4 года соответственно.

Дольше всего придётся копить жителям Дагестана и Ингушетии — 15,9 и 13,2 года. У москвичей уйдёт на накопление 12,1 года, у петербуржцев — 9,9 года. Больше всего повезло жителям Ямало-Ненецкого АО и Чукотки — им не придётся копить больше 3,8 года.

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