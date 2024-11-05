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Posted 5 ноября, 11:36

Published 5 ноября, 11:36

Modified 5 ноября, 11:40

Updated 5 ноября, 11:40

Как жители ЦФО выбирают жильё: результаты опроса

Как жители ЦФО выбирают жильё: результаты опроса

5 ноября 2024, 11:36
Фото: 1MI.
Сюжет
Недвижимость
Жители ЦФО при выборе жилья первоочерёдно смотрят на расположение объекта. Согласно опросу, проведённому ВТБ, условия выдачи кредита и другие юридические тонкости имеют меньшее значение при выборе недвижимости.

Несмотря на то, что новостройки имеют больше плюсов, по сравнению со вторичным жильем, ремонтные работы и сопровождающий всё это шум, отталкивает 56% опрошенных. Также 43% выделяют длительное ожидание выдачи ключей, проблемы с инфраструктурой вокруг и коммуникациями важными факторами считают это 40% и 36% респондентов соответственно. Более половины респондентов считают, что вторичное жильё, которое было сдано более 10 лет назад, нуждается в ремонте.

При выборе объекта недвижимости ключевую роль играет его местоположение. Именно этот фактор оказался решающим для 50% опрошенных. На втором месте по значимости — бюджет (41%). Далее следуют площадь и планировка (37%), ближайшие инфраструктурные объекты и сервисы (34%), состояние ремонта в недвижимости (24%), экологичность (19%), состав семьи (18%) и образ жизни (14%). Реже всего на выбор жилья влияют родственники (8%), условия кредитования (7%) и юридические аспекты (2%).

«В этом году доступность ипотеки — главного финансового инструмента для россиян — существенно снизилась. Тем не менее покупка недвижимости остается необходимой во многих ситуациях: при создании семьи, рождении детей или переезде в другой город. В этих случаях занять „выжидательную“ позицию не всегда удобно, поэтому клиенты ищут альтернативные варианты. Один из них — так называемые неипотечные сделки, когда жилье приобретается за собственные деньги, без использования кредитных средств банка», — прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

*Опрос проведен ВТБ со 2 по 8 октября 2024 года по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек, кроме Москвы и Московской области.

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#Алёна Мальцева#Недвижимость#Центральный федеральный округ
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