Как жители ЦФО выбирают жильё: результаты опроса

Несмотря на то, что новостройки имеют больше плюсов, по сравнению со вторичным жильем, ремонтные работы и сопровождающий всё это шум, отталкивает 56% опрошенных. Также 43% выделяют длительное ожидание выдачи ключей, проблемы с инфраструктурой вокруг и коммуникациями важными факторами считают это 40% и 36% респондентов соответственно. Более половины респондентов считают, что вторичное жильё, которое было сдано более 10 лет назад, нуждается в ремонте.