Аналитики: рынок розничного кредитования «охладится» на треть

Аналитики ждут снижения общерыночных продаж по итогам года более чем на 15% — до 13,5 трлн рублей. В четвёртом квартале ожидается значительное снижение активности на рынке ипотечного кредитования, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ожидается, что объём выданных ипотечных кредитов сократится до 1,2 триллиона рублей, что на 48% меньше, чем в предыдущем квартале.