Аналитики: рынок розничного кредитования «охладится» на треть

Posted 16 октября, 12:10
Published 16 октября, 12:10
Modified 16 октября, 12:12
Updated 16 октября, 12:12
Аналитики ждут снижения общерыночных продаж по итогам года более чем на 15% — до 13,5 трлн рублей. В четвёртом квартале ожидается значительное снижение активности на рынке ипотечного кредитования, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ожидается, что объём выданных ипотечных кредитов сократится до 1,2 триллиона рублей, что на 48% меньше, чем в предыдущем квартале.
Также прогнозируется уменьшение объёма выданных кредитов наличными на треть — до 1 триллиона рублей.
Единственным положительным моментом станет увеличение рынка автокредитования на 12%. Ожидается, что объём выданных кредитов на покупку автомобилей достигнет 527 миллиардов рублей.
Общий объём кредитных продаж за первые десять месяцев текущего года составит около 11,7 триллиона рублей, что на 14% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Деятельность банка будет соответствовать рыночной ситуации. Ожидается, что объём розничных кредитов за 10 месяцев достигнет 2 триллионов рублей.
В течение года объем продаж кредитов под залог имущества, включая ипотеку и автокредиты, составит 7,5 триллиона рублей. Это снова превысит объем продаж кредитов наличными, который в 2023 году достиг 6 триллионов рублей.
Объем ипотечных кредитов сократится до 5,1 триллиона рублей, что на 30% меньше, чем в 2023 году.
Согласно прогнозам, спрос на автокредиты будет расти примерно на 60% и их объем в этом году может достичь исторического максимума для России — 2,4 триллиона рублей.
«На рынке продолжается сокращение объемов кредитования физлиц и перевод средств клиентов в накопления. Рост ключевой ставки, трансформация ипотечных программ на фоне рекордно выгодных предложений по сберегательным продуктам формируют условия для так называемой „кредитной зимы“. Мы ожидаем снижения спроса на розничные кредиты более чем на 15% к итогам прошлого года и пока не видим предпосылки к изменению ситуации и в начале следующего года», — заявил Георгий Горшков.
*Прогноз ВТБ основан на данных Frank RG, без учета POS-кредитования.
Напомним, что ранее прогнозировалось, что выдача ипотеки упадёт до 2,3 трлн рублей.