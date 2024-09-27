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Posted 27 сентября, 14:27

Published 27 сентября, 14:27

Modified 27 сентября, 14:29

Updated 27 сентября, 14:29

Аналитика ВТБ: выдача ипотеки в России снизится в 1,5 раза

Аналитика ВТБ: выдача ипотеки в России снизится в 1,5 раза

27 сентября 2024, 14:27
Фото: 1MI
Объем выдач может составить около 2,3 трлн рублей, что будет почти на 20% ниже результата первого полугодия текущего года и на 50% — второго полугодия 2023 года. Об этом на Международном банковском форуме в Сочи заявил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

В первом полугодии 2024 года российские банки предоставили клиентам на покупку недвижимости более 2,85 трлн рублей. Несмотря на полноценно заработавшие меры ЦБ по «охлаждению» рынка и поэтапное повышение рыночных ставок этот результат оказался всего на 6% ниже по сравнению с январем-июнем 2023 года. Такая динамика связана с разогнавшимся спросом из-за завершения универсальной госпрограммы и «старых» условий «семейной» ипотеки.

С начала второго полугодия спрос на жилищные кредиты ожидаемо стал замедляться. По его итогам рынок покажет существенное сокращение продаж, даже несмотря на традиционное повышение активности заемщиков в конце года.

«Кроме ужесточившейся господдержки, серьезное давление на спрос будут оказывать экстра-высокие рыночные ставки: в сентябре они обновили максимум с 2018 года — 21% годовых, и, с учетом сигналов ЦБ о возможном дальнейшем ужесточении политики, вероятно, это не предел. Впрочем, на рыночную ипотеку во втором полугодии будет приходиться достаточная существенная доля — около 44% в общем объеме выдач. Еще порядка 46% займет „семейная“ ипотека, оставшуюся часть — IT, Дальневосточная и „арктическая“ госпрограммы», — отметил Сергей Бабин.

В целом по итогам 2024 года ВТБ прогнозирует продажи ипотеки на уровне 5,1-5,2 трлн рублей. Это будет более чем на треть ниже, чем в рекордном прошлом году. Фактически рынок вернется к результату 2022 года, когда объем выдач жилищных кредитов составил порядка 4,8 трлн рублей.

«Ситуация на рынке ипотеки в этом году переменчива, как погода в горах Кавказа: после аномальной жары резко ударили заморозки. В следующем году холода усилятся. „Потепления“, по нашему прогнозу, стоит ждать только в 2026 году», — добавил Сергей Бабин.
Прогноз неутешительный: когда ипотека вновь станет доступной?
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#Алёна Мальцева#ВТБ#Жильё ипотека
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