В ВТБ назвали условия повышения ключевой ставки до 23%

Posted 27 сентября, 14:22
Published 27 сентября, 14:22
Modified 27 сентября, 14:24
Updated 27 сентября, 14:24
«Я персонально согласен с тем, что мы будем тестировать максимум в 20% и пробивать его, чтобы обуздать инфляцию. Это открывает на 2025 год огромную множественность кривых динамики ключевой ставки. …Я персонально считаю, что уже до конца 2024 года у нас осталось два заседания по ставке — можем легко поставить рекорд нового времени по значению ключевой ставки, пробив 20% границу, которая нам далась в 2022 году», — сказал Пьянов.
По словам топ-менеджера, основной сценарий — инфляция в 6% и средняя ставка в 19%, отметил он, но на практике рост цен может составить и 4, и 8%.
«Если инфляция 6% — это 19% средняя ключевая ставка по 2025 году. При этом кривые конкретные — будет ли это 21%, а потом снижение, или долгое держание 20%, а потом снижение — это уже острые спекуляции, поэтому мы выбрали вариант с 6% инфляции и средней ключевой ставкой 19% по 2025 году. Для оптимистов, если инфляция будет 4%, то средняя ставка может быть 11%, для пессимистов, если инфляция 8%, ставка легко может быть 23%», — отметил спикер.
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