В ВТБ назвали условия повышения ключевой ставки до 23%

«Если инфляция 6% — это 19% средняя ключевая ставка по 2025 году. При этом кривые конкретные — будет ли это 21%, а потом снижение, или долгое держание 20%, а потом снижение — это уже острые спекуляции, поэтому мы выбрали вариант с 6% инфляции и средней ключевой ставкой 19% по 2025 году. Для оптимистов, если инфляция будет 4%, то средняя ставка может быть 11%, для пессимистов, если инфляция 8%, ставка легко может быть 23%», — отметил спикер.