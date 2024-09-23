Теперь вместе: что изменится для клиентов после объединения ВТБ и «Открытия»

Слияние двух финансовых структур из первой десятки стало масштабным событием для российской банковской системы. Как проходит интеграция, что изменится для клиентов «Открытия» после слияния с ВТБ — узнали у бизнес-лидера объединенного банка в Белгородской области Виктора Кривошеева.

Как проходит интеграция банков? Процесс интеграции «Открытия» в ВТБ начался в январе 2023 года, а в феврале уже была создана единая банкоматная сеть. С декабря 2023 года мы начали переводить отделения «Открытия» под бренд ВТБ. В январе 2024 года пользователи «Открытия» получили доступ к кредитам, вкладам и картам ВТБ, в июне была запущена массовая миграция розничных клиентов — более двух миллионов из них уже обслуживаются в нашем банке. С июля можно открывать вклады в рублях и китайских юанях, накопительные ВТБ-счета в рублях, кредиты наличными и рефинансировать задолженность по программам ВТБ.



В Белгородской области в нашу сеть вошли три отделения «Открытия», в том числе два — в Белгороде. Вместе с устройствами «Открытия» в Белгородской области работает 230 банкоматов, из них в Белгороде — 69. Как происходит переход клиентов «Открытия» в ВТБ? Мы разработали специальный сервис, постарались сделать процедуру перехода максимально удобной и учитывали интересы всех клиентских групп. В мобильном приложении или интернет-банке «Открытия» приходит приглашение, если вы готовы им воспользоваться, нужно кликнуть на специальный баннер «Переходите в ВТБ», после чего подписать документы в цифровом виде. Затем система автоматически открывает счета в ВТБ и переводит на них все действующие продукты. Все это занимает буквально несколько минут. Процедура проходит по защищенным дистанционным каналам и безопасна для пользователей. Для тех, кто привык к обслуживанию в офисе мы сохранили такую возможность. Планируем завершить интеграцию до конца 2024 года. Нужно ли перевыпускать дебетовые и кредитные карты? Перевыпускать дебетовые карты не требуется. Пластик остается на руках, но станет уже средством доступа к счету в ВТБ, поэтому его реквизиты изменятся. Кроме этого, мы продлеваем срок действия карты до 2029 года. После этого ее перевыпустят уже в ВТБ.



Кредитную карту нужно переоформить. Это можно сделать в интернет-банке и приложении «Открытия», а также в любом из офисов объединенной сети. Как быть с кредитами наличными и депозитами? Клиенты «Открытия» получили уведомления о переводе кредитов в ВТБ. Нужно воспользоваться сервисом онлайн-перехода, после этого кредит автоматически будет переведен в ВТБ. Больше никаких действий не потребуется.



По действующим вкладам условия остаются прежними до конца положенного срока. После этого вам предложат перевести средства на счет ВТБ и решить, как ими распорядиться дальше. Что будет с приложением банка «Открытие»? Мобильное приложение будет работать до конца этого года. Одновременно можно использовать и ВТБ Онлайн, в которое уже добавили привычные клиентам банка «Открытие» сервисы и программы. Что будет со счетами, вкладами и кредитами «Открытия», если ничего не делать? Счета, вклады и кредиты клиентов «Открытия» перейдут в ВТБ автоматически в конце года. Но я бы посоветовал не откладывать это решение. В Строителе открылся первый офис ВТБ Узнать подробнее Читайте также: Аналитики: кредитные карты популярнее кредитов наличными Аналитики: авторынок активно восстанавливается