ВТБ предупреждает: мошенники просят обновлять банковские приложения

Специалисты банка советуют не поддерживать беседу с незнакомыми людьми, если звонок кажется вам подозрительным, и не выполнять по их требованию действия, связанные с финансами. В частности, устанавливать приложения, открывать доступ к своему устройству, привязывать чужие банковские карты и счета к своим аккаунтам, и, что особенно важно, переводить денежные средства на неизвестный счет. Сотрудники банков никогда не будут вмешиваться в работу мобильных устройств клиентов. В любой подозрительной ситуации стоит немедленно прервать разговор и позвонить в банк, используя официальные контактные данные. Также напоминаем, что сервис проверки ссылок определит опасный сайт за пару секунд.