Аналитика ВТБ: в ЦФО затраты на отпуск в этом году выросли

Чаще всего жители ЦФО проводили летний отпуск дома (26%) и на даче (28%), а также у друзей или родственников (11%). Среди популярных направлений для поездок были курорты Краснодарского края (13%), Москва, Санкт-Петербург и другие крупные города (11%), а также Крым (5%). За границей — в Турции, Египте, ОАЭ побывали 7%. На Кавказе и Байкале — 3% респондентов. В большинстве случаев отпуск оправдал или превзошел ожидания (65%). Лишь 2% опрошенных отметили, что отпуск был хуже, чем им бы хотелось.