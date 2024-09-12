Аналитика ВТБ: в ЦФО затраты на отпуск в этом году выросли

Posted 12 сентября, 13:51
Published 12 сентября, 13:51
Modified 12 сентября, 13:53
Updated 12 сентября, 13:53
67% жителей Центрального федерального округа (без учета Москвы и Московской области) побывали этим летом в отпуске. Отказаться от летнего отпуска пришлось 12%. Еще 21% ответили, что пойдут в отпуск в другое время года.
Чаще всего жители ЦФО проводили летний отпуск дома (26%) и на даче (28%), а также у друзей или родственников (11%). Среди популярных направлений для поездок были курорты Краснодарского края (13%), Москва, Санкт-Петербург и другие крупные города (11%), а также Крым (5%). За границей — в Турции, Египте, ОАЭ побывали 7%. На Кавказе и Байкале — 3% респондентов. В большинстве случаев отпуск оправдал или превзошел ожидания (65%). Лишь 2% опрошенных отметили, что отпуск был хуже, чем им бы хотелось.
30% участников опроса потратил на отпуск летом 2024-го до 30 тыс. рублей на одного члена семьи, еще 31% — от 30 до 100 тыс. рублей. Траты 6% опрошенных жителей ЦФО составили в среднем от 100 до 200 тыс. рублей. 2% участников опроса признались, что отдыхали за чужой счет.
40% респондентов отметили увеличение затрат на отпуск текущим летом по сравнению с прошлым годом. 18% опрошенных потратили на отдых столько же, сколько и годом ранее, у 8% расходы на летний отдых сократились.
* Опрос проведен ВТБ по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.