Стартовала регистрация на ИТ-хакатон от ВТБ

В этом году участники смогут выбрать один из трех треков: озеро данных, NFT или Vault. Озеро данных — хранилище больших данных, которое позволяет обрабатывать и анализировать информацию с использованием инновационных технологий. NFT — цифровой сертификат, подтверждающий право владения каким-то объектом реального мира. Vault — место с повышенной защитой, где хранятся данные, файлы или цифровые активы. Технологическим партнером трека «Озеро данных» стало решение T1 Cloud от холдинга Т1.