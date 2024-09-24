bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 сентября, 11:35

Published 24 сентября, 11:35

Modified 24 сентября, 11:37

Updated 24 сентября, 11:37

Стартовала регистрация на ИТ-хакатон от ВТБ

Стартовала регистрация на ИТ-хакатон от ВТБ

24 сентября 2024, 11:35
Фото: Изображение Midjourney
В 6-й раз проводится ежегодный хакатон для ИТ-специалистов по актуальным технологическим направлениям от ВТБ. Мероприятие пройдет в гибридном формате. Командам будет предложено решить одну из трех задач.

В этом году участники смогут выбрать один из трех треков: озеро данных, NFT или Vault. Озеро данных — хранилище больших данных, которое позволяет обрабатывать и анализировать информацию с использованием инновационных технологий. NFT — цифровой сертификат, подтверждающий право владения каким-то объектом реального мира. Vault — место с повышенной защитой, где хранятся данные, файлы или цифровые активы. Технологическим партнером трека «Озеро данных» стало решение T1 Cloud от холдинга Т1.

Командам предстоит разработать свои решения — для работы с большими данными. Безопасную систему для хранения с использованием алгоритмов шифрования или инструмент, который позволит ИТ-специалистам в удобном формате хранить сертификаты о пройденном обучении. В основе каждой задачи — кейсы, с которыми работают технологические команды банка.

Лучшие решения будут представлены 26 октября на офлайн-финале в Москве.

«Хакатон MORE.Tech в шестой раз станет ярким событием для молодой аудитории. В 2023 году в наших ИТ-соревнованиях приняли участие более 2500 человек. Планируем, что в этом году эта цифра станет еще больше», — поделился Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока, старший вице-президент ВТБ.
Аналитики: кредитные карты популярнее кредитов наличными
Узнать подробнее
Читайте также:
Аналитики: авторынок активно восстанавливаетсяАналитики: частные дома популярнее квартир
#Алёна Мальцева#Москва#Технологии#ВТБ#Хакатон
Подпишитесь
Популярное