Аналитики: кредитные карты популярнее кредитов наличными

До конца года рынок кредитных карт удержит лидерство в сравнении с кредитами наличными, что продолжит тренд последних лет. Портфель кредитных карт увеличится более чем на 30% при росте портфеля кредитов наличными в пределах 15%. Такой прогноз в ходе ВЭФ-2024 озвучил руководитель департамента розничного кредитного бизнеса ВТБ Роман Шаехов.