Аналитики: авторынок активно восстанавливается

На рынке автокредитования происходят аналогичные структурные изменения, хотя и более скромными темпами из-за «охлаждающих» мер ЦБ. По прогнозам ВТБ, в этом году доля сделок на покупку новых транспортных средств вырастет почти до половины: с 43% до 47%. В 2023 году на эти машины в выдачах автокредитов приходилось 42%, а в начале 2022 года — 70%.