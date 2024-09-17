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Posted 17 сентября, 10:37

Published 17 сентября, 10:37

Modified 17 сентября, 10:37

Updated 17 сентября, 10:37

После повышения ключевой ставки шансов выгодно взять ипотеку почти не осталось

Прогноз неутешительный: когда ипотека вновь станет доступной?

17 сентября 2024, 10:37
После повышения ключевой ставки шансов выгодно взять ипотеку почти не осталось
Сюжет
Ипотека
Центробанк на минувшей неделе вновь поднял ключевую ставку и не исключил дальнейшего её повышения. Россияне тем временем опасаются брать ипотеку. В Минфине с потенциальными заёмщиками не совсем согласны, пишут «Новые известия».

В пятницу, 13 сентября, Центробанк поднял ключевую ставку до 19% годовых. При этом ЦБ не исключает, что в дальнейшем показатель продолжит расти.

С каждым новым повышением мечты россиян об ипотеке становятся всё дальше от реальности. Показатель в 25% годовых пугает многих потенциальных заёмщиков.

И их можно понять. Как подсчитали журналисты, переплата по ипотеке при нынешних ставках за 30 лет выглядит пугающе. Так, если квартира стоит 10 млн рублей, а первоначальный взнос составил хотя бы 20%, ежемесячно банку придётся отдавать 153 тыс. рублей. В итоге получится, что заём составлял 8 млн рублей, а отдать за 30 лет придётся около 48 млн рублей.

Опрошенные изданием эксперты соглашаются, что сейчас не то время, когда стоить брать ипотеку. Однако у Минфина прогнозы куда более оптимистичные. Так, директор Департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев утверждает, что «гражданам не стоит опасаться нынешних условий по ипотеке». Также он напоминает о возможности рефинансировать кредит, когда снизится ключевая ставка.

Гендиректор компании «Вектор Проект» Антон Баксараев, впрочем, считает, что сейчас Россия вступает в пору «высоких ставок». «С высокой долей вероятности двухзначная ключевая ставка сохранится в течение нескольких ближайших лет», — отметил эксперт.

Доступна ли белгородцам льготная ипотека под 2%, как в ДНР и ЛНР?
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#Инна Рогова#Общество#Ипотека#Минфин#Россия#Ключевая ставка
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