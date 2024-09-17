Прогноз неутешительный: когда ипотека вновь станет доступной?

И их можно понять. Как подсчитали журналисты, переплата по ипотеке при нынешних ставках за 30 лет выглядит пугающе. Так, если квартира стоит 10 млн рублей, а первоначальный взнос составил хотя бы 20%, ежемесячно банку придётся отдавать 153 тыс. рублей. В итоге получится, что заём составлял 8 млн рублей, а отдать за 30 лет придётся около 48 млн рублей.