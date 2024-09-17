Прогноз неутешительный: когда ипотека вновь станет доступной?

Posted 17 сентября, 10:37
Published 17 сентября, 10:37
Modified 17 сентября, 10:37
Updated 17 сентября, 10:37
В пятницу, 13 сентября, Центробанк поднял ключевую ставку до 19% годовых. При этом ЦБ не исключает, что в дальнейшем показатель продолжит расти.
С каждым новым повышением мечты россиян об ипотеке становятся всё дальше от реальности. Показатель в 25% годовых пугает многих потенциальных заёмщиков.
И их можно понять. Как подсчитали журналисты, переплата по ипотеке при нынешних ставках за 30 лет выглядит пугающе. Так, если квартира стоит 10 млн рублей, а первоначальный взнос составил хотя бы 20%, ежемесячно банку придётся отдавать 153 тыс. рублей. В итоге получится, что заём составлял 8 млн рублей, а отдать за 30 лет придётся около 48 млн рублей.
Опрошенные изданием эксперты соглашаются, что сейчас не то время, когда стоить брать ипотеку. Однако у Минфина прогнозы куда более оптимистичные. Так, директор Департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев утверждает, что «гражданам не стоит опасаться нынешних условий по ипотеке». Также он напоминает о возможности рефинансировать кредит, когда снизится ключевая ставка.
Гендиректор компании «Вектор Проект» Антон Баксараев, впрочем, считает, что сейчас Россия вступает в пору «высоких ставок». «С высокой долей вероятности двухзначная ключевая ставка сохранится в течение нескольких ближайших лет», — отметил эксперт.