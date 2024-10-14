Аналитика ВТБ: половина ЦФО готова доверить ИИ «вредные» покупки

Каждый седьмой житель ЦФО (без учета Москвы и Московской области) -14% — готов позволить алгоритмам искусственного интеллекта блокировать его попытки купить себе вредные для его здоровья продукты и услуги. 38% респондентов планируют прислушиваться к ИИ-рекомендациям, но не готовы к тому, чтобы алгоритмы блокировали какие-либо покупки. Столько же опрошенных заявили, что хотели бы контролировать свои привычки здорового образа жизни самостоятельно, без привлечения ИИ-алгоритмов.