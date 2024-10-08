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Posted 8 октября, 13:57

Published 8 октября, 13:57

Modified 8 октября, 13:59

Updated 8 октября, 13:59

ВТБ выделил более 11 млрд рублей на строительство жилого квартала в Омске

ВТБ выделил более 11 млрд рублей на строительство жилого квартала в Омске

8 октября 2024, 13:57
Сюжет
Строительство
ВТБ открыл девелоперской фирме DOGMA кредитную линию до 2029 года более, чем на 11 млрд рублей. Средства направят на строительство первой очереди жилого квартала в Омске. Сам квартал будет занимать 328 тыс м². Член правления ВТБ отметил. что застройщикам «полюбилась» Сибирь.

Банк «ВТБ» профинансировал на сумму 11,7 миллиарда рублей строительство жилого комплекса «Снегири» в Омске. За строительство жилых площадей отвечает девелоперская компания DOGMA, для которой ВТБ и открыл кредитную линию. Средства будут доступны до 2029 года.

Строительство жилого квартала общей площадью более 328 тыс м² планируется осуществлять в несколько этапов, т. е. в три очереди. Кредитная линия предназначена для первой очереди — это три 21-этажных зданий МКД, детский сад на 290 мест и котельная.

Член правления и представитель ВТБ Руслан Ерёменко отметил, что федеральные застройщики всё чаще обращают своё внимание на города Сибири, что благоприятно сказывается на темпах строительства нового жилья в регионе.

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