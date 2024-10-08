ВТБ выделил более 11 млрд рублей на строительство жилого квартала в Омске

Posted 8 октября, 13:57
Published 8 октября, 13:57
Modified 8 октября, 13:59
Updated 8 октября, 13:59
Банк «ВТБ» профинансировал на сумму 11,7 миллиарда рублей строительство жилого комплекса «Снегири» в Омске. За строительство жилых площадей отвечает девелоперская компания DOGMA, для которой ВТБ и открыл кредитную линию. Средства будут доступны до 2029 года.
Строительство жилого квартала общей площадью более 328 тыс м² планируется осуществлять в несколько этапов, т. е. в три очереди. Кредитная линия предназначена для первой очереди — это три 21-этажных зданий МКД, детский сад на 290 мест и котельная.
Член правления и представитель ВТБ Руслан Ерёменко отметил, что федеральные застройщики всё чаще обращают своё внимание на города Сибири, что благоприятно сказывается на темпах строительства нового жилья в регионе.