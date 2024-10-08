Аналитики: промышленность лидирует в росте трафика SIM-карт M2M

M2M (Machine to Machine) — технология, позволяющая устройствам обмениваться данными и взаимодействовать друг с другом без участия человека. Подключение таких устройств к мобильным сетям позволяет организовать автоматизированный обмен данными в тех местах, где нет проводной сети: на подвижных объектах и устройствах, расположенных за пределами физического периметра компании. При этом продолжительность сессии передачи данных в беспроводных сетях составляет всего 5 секунд, что в 4 раза быстрее передачи по кабелю.