На что россияне тратят больше всего денег: аналитика

Posted 18 октября, 15:04
Published 18 октября, 15:04
Modified 18 октября, 15:06
Updated 18 октября, 15:06
Для проведения анализа специалисты выбрали четыре города: Москву, Сочи, Владивосток и Казань.
Согласно данным «Геоплатформы», жители этих городов чаще всего делали покупки в продуктовых магазинах, а также тратились на товары повседневного спроса. В каждом из городов на такие покупки приходилось примерно 41–46% от общего числа транзакций.
На втором месте по частоте транзакций расположились траты на оплату проезда на различных видах транспорта. В Москве, Сочи и Владивостоке цифра составила около 15–16% от общего числа транзакций. В то время как в Казани оплачивали транспорт чаще — 23% всех транзакций в городе. Однако в денежном выражении расходы на транспорт составляют менее 1% от общих затрат.
На третьем месте идут расходы на фастфуд. В Москве этот вид перекуса предпочитают заметно чаще — в 16% случаев, против 12% в Казани и Сочи и 9% во Владивостоке. Несмотря на это, общие денежные расходы на фастфуд составляют менее 5% от общих затрат.
Доля расходов на посещение ресторанов, оказалась ниже как по частоте транзакций, так и по сумме потраченных денег. Только в городе Сочи категория ресторанов вошла в топ-5 по числу покупок, составляя около 4% от всех транзакций, а также около 5,6% от общих расходов. В Сочи также клиенты ВТБ меньше платят наличными: показатель в среднем на 10% ниже, чем в Москве, Казани и Владивостоке.
Большинство жителей крупных городов совершают покупки в супермаркетах и аптеках, приобретают товары для дома и ремонта, одежду, обувь, а также топливо.
Наибольшую долю расходов среди жителей городов составляют траты в супермаркетах и продуктовых магазинах. В каждом из исследуемых городов эти расходы составляют примерно 10% от всех затрат денежных средств населения.
В Москве, кроме трат в супермаркетах, жители также активно тратят деньги на покупку одежды и обуви, а также на медицинские услуги. Во Владивостоке и Казани горожане предпочитают приобретать товары для дома, одежду и обувь. В Сочи, кроме продуктовых магазинов, в топ-3 расходов также входят отели и рестораны.
Справочно: «Геоплатформа» — собственный сервис ВТБ, запущенный в 2020 году. Аналитическая платформа для анализа гео-данных и построения моделей машинного обучения на их основе. При помощи «Геоплатформы» решается широкий спектр задач от оценки недвижимости до оптимизации расположения банкоматов.