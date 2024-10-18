На что россияне тратят больше всего денег: аналитика

Доля расходов на посещение ресторанов, оказалась ниже как по частоте транзакций, так и по сумме потраченных денег. Только в городе Сочи категория ресторанов вошла в топ-5 по числу покупок, составляя около 4% от всех транзакций, а также около 5,6% от общих расходов. В Сочи также клиенты ВТБ меньше платят наличными: показатель в среднем на 10% ниже, чем в Москве, Казани и Владивостоке.