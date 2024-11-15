Правительство РФ выделит новый транш для белгородцев, у которых повреждено жильё

Posted 15 ноября, 08:01
Published 15 ноября, 08:01
Modified 15 ноября, 12:47
Updated 15 ноября, 12:47
Конкретно новая доля выделенных из бюджета правительства средств пойдёт на компенсации для белгородцев, у которых из-за атак ВСУ было повреждено жильё. За счёт этих денег не только будут закрывать выплаты, но и строить новые дома.
Точную сумму транша на этот раз не назвали. Недавно была информация о том, что речь может идти о миллиарде рублей.
Со сроками тоже расплывчато. Губернатор не дал точных дат поступления средств, лишь написал, что придут они в область в «ближайшие дни».
Как только деньги поступят, их сразу пустят в оборот — начнут перечислять выплаты людям из заранее сформированных списков.