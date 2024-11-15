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Posted 15 ноября, 08:01

Published 15 ноября, 08:01

Modified 15 ноября, 12:47

Updated 15 ноября, 12:47

Жильё белгородцев нередко страдает от обстрелов и атак БПЛА

Правительство РФ выделит новый транш для белгородцев, у которых повреждено жильё

15 ноября 2024, 08:01
Фото: 1MI. Жильё белгородцев нередко страдает от обстрелов и атак БПЛА

В Белгородскую область поступят федеральные средства на соцвыплаты

Сюжет
Жилье
Совсем скоро в регион поступит дополнительное финансирование, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Оно будет направлено на покрытие социальных выплат для жителей.

Конкретно новая доля выделенных из бюджета правительства средств пойдёт на компенсации для белгородцев, у которых из-за атак ВСУ было повреждено жильё. За счёт этих денег не только будут закрывать выплаты, но и строить новые дома.

Точную сумму транша на этот раз не назвали. Недавно была информация о том, что речь может идти о миллиарде рублей.

Со сроками тоже расплывчато. Губернатор не дал точных дат поступления средств, лишь написал, что придут они в область в «ближайшие дни».

Как только деньги поступят, их сразу пустят в оборот — начнут перечислять выплаты людям из заранее сформированных списков.

Гладков: больше 4 тысяч белгородцев получили выплаты за аренду жилья
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Жилье#Социальные выплаты#Выплаты#Белгород#Приграничье#Транш
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