Деньги на спецсчёт на новое жильё получили ещё 72 белгородца

Posted 15 октября, 07:21
Published 15 октября, 07:21
Modified 15 октября, 07:27
Updated 15 октября, 07:27
Пять человек получили новые жилые помещения, общая сумма компенсации составила 34,7 миллиона рублей. Выплаты на специальный счёт получили 72 пострадавших, общая сумма составила 369 миллионов рублей.
На данный момент сформировано 1026 учётных дел, ещё для 273 человек не установлено место проживания.
На этой неделе планируется выплатить ещё 400 миллионов рублей. Всего на государственную поддержку пострадавших от утраты жилья было выделено 12,6 миллиардов рублей, из которых на данный момент остаётся 3 миллиарда.