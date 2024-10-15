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Posted 15 октября, 07:21

Published 15 октября, 07:21

Modified 15 октября, 07:27

Updated 15 октября, 07:27

Деньги на спецсчёт на новое жильё получили ещё 72 белгородца

Деньги на спецсчёт на новое жильё получили ещё 72 белгородца

15 октября 2024, 07:21
Сюжет
Выплаты
На еженедельном оперативном совещании озвучили количество выплат и мер поддержки, оказанных тем, кто пострадал от обстрелов.

Пять человек получили новые жилые помещения, общая сумма компенсации составила 34,7 миллиона рублей. Выплаты на специальный счёт получили 72 пострадавших, общая сумма составила 369 миллионов рублей.

На данный момент сформировано 1026 учётных дел, ещё для 273 человек не установлено место проживания.

На этой неделе планируется выплатить ещё 400 миллионов рублей. Всего на государственную поддержку пострадавших от утраты жилья было выделено 12,6 миллиардов рублей, из которых на данный момент остаётся 3 миллиарда.

Фото: Скриншот с трансляции оперсовещания
Для выплаты компенсаций за пострадавшее жильё не могут найти 273 белгородца
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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Пострадавшие#Выплаты#Белгород#Разрушения#Меры поддержки
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