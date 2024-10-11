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Posted 11 октября, 09:18

Published 11 октября, 09:18

Modified 11 октября, 09:18

Updated 11 октября, 09:18

Положены ли доплаты за работу в белгородском приграничье?

Положены ли выплаты белгородцам, работающим на предприятиях в приграничье?

11 октября 2024, 09:18
Фото: 1MI
Положены ли доплаты за работу в белгородском приграничье?

Белгородцы интересуются выплатами за работу в приграничье

Сюжет
Работа
Некоторые сотрудники в Белгородской области обязаны ездить на работу в приграничье, где регулярно случаются обстрелы и атаки украинских дронов. Жители региона поинтересовались, полагаются ли им какие-то «приграничные» выплаты. Ответила министр соцзащиты.

Белгородец, работающий на мясокомбинате в опасном районе приграничья, спросил, полагаются ли ему и его коллегам какие-нибудь «приграничные» выплаты. Ведь сотрудники каждый день подвергают свои жизни опасности, учитывая сложную оперативную обстановку на территориях, расположенных вблизи Харьковской области.

Министр социальной защиты населения и труда Белгородской области Елена Батанова пояснила, что на сегодняшний день таких выплат нет.

Если работодатель захочет, он может назначить работникам дополнительные выплаты самостоятельно за «определённые проблемы и трудности при осуществлении их трудовой деятельности».

Больше, чем в Москве: Белгородчина вышла в лидеры по сумме выплаты для контрактников
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Елена батанова#Работа#Выплаты#Белгород#Приграничье
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