Положены ли выплаты белгородцам, работающим на предприятиях в приграничье?

Posted 11 октября, 09:18
Published 11 октября, 09:18
Modified 11 октября, 09:18
Updated 11 октября, 09:18
Белгородец, работающий на мясокомбинате в опасном районе приграничья, спросил, полагаются ли ему и его коллегам какие-нибудь «приграничные» выплаты. Ведь сотрудники каждый день подвергают свои жизни опасности, учитывая сложную оперативную обстановку на территориях, расположенных вблизи Харьковской области.
Министр социальной защиты населения и труда Белгородской области Елена Батанова пояснила, что на сегодняшний день таких выплат нет.
Если работодатель захочет, он может назначить работникам дополнительные выплаты самостоятельно за «определённые проблемы и трудности при осуществлении их трудовой деятельности».