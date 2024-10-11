Положены ли выплаты белгородцам, работающим на предприятиях в приграничье?

Белгородец, работающий на мясокомбинате в опасном районе приграничья, спросил, полагаются ли ему и его коллегам какие-нибудь «приграничные» выплаты. Ведь сотрудники каждый день подвергают свои жизни опасности, учитывая сложную оперативную обстановку на территориях, расположенных вблизи Харьковской области.