Новую выплату за стаж получили свыше 3,5 тыс. сотрудников «ОМК Энергомаш»

Директор по персоналу белгородского завода ОМК Евгений Сычев отметил, что на предприятии «ОМК Энергомаш» существует множество трудовых династий: молодые специалисты приходят на завод, следуя примеру своих родителей и бабушек с дедушками. Они понимают, что белгородский завод ОМК — надежный работодатель, который высоко ценит своих сотрудников и постоянно ищет новые способы их поддержки. Заводчане получают дотацию на питание, частичную компенсацию затрат на санаторно-курортное лечение и детский отдых, а также множество других преимуществ. На заводе признают важность вклада каждого человека в развитие предприятия и через новую выплату еще раз выражают благодарность коллегам за их профессионализм и преданность предприятию.