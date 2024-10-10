Новую выплату за стаж получили свыше 3,5 тыс. сотрудников «ОМК Энергомаш»

Posted 10 октября, 14:26
Published 10 октября, 14:26
Modified 10 октября, 14:29
Updated 10 октября, 14:29
Так компания выразила благодарность работникам за лояльность и долгосрочные взаимоотношения.
Выплата за стаж будет производиться раз в год и зависеть от стажа работы: чем дольше сотрудник трудится на заводе, тем больше его вознаграждение. Больше половины работников «ОМК Энергомаш» отработали на предприятии более 10 лет. Наибольшую сумму — 50 тысяч рублей — за стаж от 40 лет и выше получил 261 сотрудник.
Эта выплата представляет собой дополнительную меру поддержки сотрудников. Кроме ежегодного пересмотра заработной платы, компания предлагает возможности для повышения квалификации, освоения смежных профессий и дополнительных надбавок за профессиональные достижения и участие в проектах, за совмещение и универсальность, наставничество и бригадирство, а также за многое другое. Например, свыше 1200 работников группы ОМК, включая белгородцев, подали заявки на участие в корпоративном конкурсе «Профессионал-2024», победители которого смогут получить до 150 тысяч рублей и признание в профессиональной среде.
Директор по персоналу белгородского завода ОМК Евгений Сычев отметил, что на предприятии «ОМК Энергомаш» существует множество трудовых династий: молодые специалисты приходят на завод, следуя примеру своих родителей и бабушек с дедушками. Они понимают, что белгородский завод ОМК — надежный работодатель, который высоко ценит своих сотрудников и постоянно ищет новые способы их поддержки. Заводчане получают дотацию на питание, частичную компенсацию затрат на санаторно-курортное лечение и детский отдых, а также множество других преимуществ. На заводе признают важность вклада каждого человека в развитие предприятия и через новую выплату еще раз выражают благодарность коллегам за их профессионализм и преданность предприятию.