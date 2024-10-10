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Posted 10 октября, 13:20

Published 10 октября, 13:20

Modified 10 октября, 13:20

Updated 10 октября, 13:20

Размер компенсаций будет такой же, как и у военнослужащих

За гибель и ранение: сколько выплатят сотрудникам госпредприятий по охране порядка?

10 октября 2024, 13:20
Фото: 1MI
Размер компенсаций будет такой же, как и у военнослужащих

Работающим в Белгородской области сотрудникам спецпредприятий назначили выплаты

Сюжет
Выплаты
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ об учреждений выплат для сотрудников предприятий, которые помогают силовикам следить за порядком в приграничье и зоне спецоперации, сообщает ТАСС. Компенсации будут такими же, какие положены военным.

Российское правительство утвердило размер единовременных выплат за гибель и ранение работников специализированных госпредприятий, которые оказывают помощь МВД и Росгвардии в охране общественного порядка на приграничных территориях и в зоне СВО.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Подобные предприятия созданы в Белгородской, Курской, Брянской и Запорожской областях.

Согласно указу, сотрудникам положены 5 млн рублей в случае гибели и 3 млн рублей, если они пострадают. Такие же компенсации дают военнослужащим и другим силовикам.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Курская область#Гибель#Ранение#Выплаты#Работники#Компенсации#Брянская область#Белгород#Приграничье#СВО#Запорожская область#Единовременные выплаты
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