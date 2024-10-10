За гибель и ранение: сколько выплатят сотрудникам госпредприятий по охране порядка?

Работающим в Белгородской области сотрудникам спецпредприятий назначили выплаты

Сюжет Выплаты

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ об учреждений выплат для сотрудников предприятий, которые помогают силовикам следить за порядком в приграничье и зоне спецоперации, сообщает ТАСС. Компенсации будут такими же, какие положены военным.