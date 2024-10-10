За гибель и ранение: сколько выплатят сотрудникам госпредприятий по охране порядка?

Posted 10 октября, 13:20
Published 10 октября, 13:20
Modified 10 октября, 13:20
Updated 10 октября, 13:20
Российское правительство утвердило размер единовременных выплат за гибель и ранение работников специализированных госпредприятий, которые оказывают помощь МВД и Росгвардии в охране общественного порядка на приграничных территориях и в зоне СВО.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Подобные предприятия созданы в Белгородской, Курской, Брянской и Запорожской областях.
Согласно указу, сотрудникам положены 5 млн рублей в случае гибели и 3 млн рублей, если они пострадают. Такие же компенсации дают военнослужащим и другим силовикам.