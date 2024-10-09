Гладков: белгородским семьям участников СВО за 2024 год выплатили 650 миллионов

Сюжет СВО

За текущий год семьи участников СВО получили выплаты в общем размере 650 милилонов рублей. Большую часть из этой суммы выделяли для детей: на рождение ребёнка, на питание и к новому учебному году. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.