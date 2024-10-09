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Posted 9 октября, 10:04

Published 9 октября, 10:04

Modified 9 октября, 10:06

Updated 9 октября, 10:06

Гладков: белгородским семьям участников СВО за 2024 год выплатили 650 миллионов

Гладков: белгородским семьям участников СВО за 2024 год выплатили 650 миллионов

9 октября 2024, 10:04
Фото: 1MI
Сюжет
СВО
За текущий год семьи участников СВО получили выплаты в общем размере 650 милилонов рублей. Большую часть из этой суммы выделяли для детей: на рождение ребёнка, на питание и к новому учебному году. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

С начала текущего года на поддержку семей участников СВО региональные власти направили 650 миллионов рублей. Чаще всего денежные выплаты распространялись на детей военнослужащих.

Есть несколько вариантов подобных выплат:

  • единоразовая в размере 50 тысяч рублей при рождении ребёнка — её выдали 240 малышам;
  • ежемесячная в размере 3 тысяч рублей на питание — её получают 8,5 тысячи детей;
  • единоразовая в размере 15 тысяч рублей к началу учебного года — её выдали 4,5 тысячи детей.
«Для получения более подобной информации, уважаемые члены семей военнослужащих, вы можете обратиться в филиал фонда „Защитники Отечества“ или в органы соцзащиты по месту своего жительства», — добавил глава региона Вячеслав Гладков.

Напомним, что жители Белгородской области, заключившие контракт с Минобороны РФ и ушедшие добровольцами на СВО, могут получить по 3 миллиона рублей.

Заключившие контракт для участия в СВО в Белгородской области получат по 3 млн рублей
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#Александра Склярова#Белгородская область#Поддержка#Белгород#Финансовая поддержка#СВО#Участники СВО
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