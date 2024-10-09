Гладков: белгородским семьям участников СВО за 2024 год выплатили 650 миллионов

Posted 9 октября, 10:04
Published 9 октября, 10:04
Modified 9 октября, 10:06
Updated 9 октября, 10:06
С начала текущего года на поддержку семей участников СВО региональные власти направили 650 миллионов рублей. Чаще всего денежные выплаты распространялись на детей военнослужащих.
Есть несколько вариантов подобных выплат:
«Для получения более подобной информации, уважаемые члены семей военнослужащих, вы можете обратиться в филиал фонда „Защитники Отечества“ или в органы соцзащиты по месту своего жительства», — добавил глава региона Вячеслав Гладков.
Напомним, что жители Белгородской области, заключившие контракт с Минобороны РФ и ушедшие добровольцами на СВО, могут получить по 3 миллиона рублей.