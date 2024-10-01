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Posted 1 октября, 11:31

Published 1 октября, 11:31

Modified 1 октября, 11:33

Updated 1 октября, 11:33

В Белгородской области раскрыли мошенничество с выплатами по соцконтракту

Белгородка обещала потратить 350 тысяч рублей на ИП, но присвоила их себе

1 октября 2024, 11:31
Фото: 1MI
В Белгородской области раскрыли мошенничество с выплатами по соцконтракту

Белгородку обвиняют в мошенничестве с выплатами по соцконтракту

Сюжет
Мошенничество
Жительница Шебекинского округа обратилась в соцзащиту для получения финансовой помощи в открытии своего дела, однако полученные 350 тысяч рублей потратила на своё усмотрение. Подробности выяснили в региональной прокуратуре.

Как сообщает надзорное ведомство, в управление социальной защиты населения Шебекинского округа обратилась местная жительница. Она попросила оказать ей госпомощь для того, чтобы открыть ИП. Белгородка выбрала направление «Организация птицеводческого хозяйства».

С ней в итоге заключили социальный контракт. Женщина получила финансовую помощь в размере 350 тысяч рублей. Однако вместо того, чтобы потратить деньги по назначению, она распорядилась ими по собственному усмотрению.

Против жительницы региона возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество при получении выплат путём предоставления заведомо ложных или недостоверных сведений, совершённое в крупном размере»).

Материалы дела направили в суд для рассмотрения.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Мошенничество#Белгород#Соцконтракт#Шебекинский горокруг
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