Нарушили условия: сколько владельцев соцконтрактов должны вернуть деньги

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
В региональном министерстве соцзащиты нам рассказали, что на 5 июля 2024 года в Белгородской области заключили 2008 социальных контрактов на сумму 454,2 млн рублей, из них по направлениям:
Нарушений при предоставлении белгородцам средств в 2023–2024 году не зафиксировали. При этом за это же время муниципальные органы соцзащиты подали пять исков к белгородцам, которые заключили соцконтракты. Причина — нарушения соблюдения условий.
Из них один иск находится на рассмотрении в суде (350 тысяч рублей), по трём искам есть судебные решения о необходимости возврата денег (558 тысяч рублей), а по одному иску (350 тысяч рублей) судебное производство приостановили, поскольку получатель признаёт себя банкротом.