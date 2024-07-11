Нарушили условия: сколько владельцев соцконтрактов должны вернуть деньги

Из них один иск находится на рассмотрении в суде (350 тысяч рублей), по трём искам есть судебные решения о необходимости возврата денег (558 тысяч рублей), а по одному иску (350 тысяч рублей) судебное производство приостановили, поскольку получатель признаёт себя банкротом.