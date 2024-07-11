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Posted Сегодня, 14:32

Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

Белгородские власти судятся с пятью получателями социальных контрактов

Нарушили условия: сколько владельцев соцконтрактов должны вернуть деньги

11 июля 2024, 14:32
Фото: Изображение Midjourney

Белгородские власти судятся с пятью получателями социальных контрактов

По данным регионального правительства, всего в 2024 году планируется заключить почти 4000 социальных контрактов. На это выделят 853,2 млн рублей. Журналисты Бел.Ру выяснили, сколько нарушений при выполнении условий уже зафиксировали и сколько денег белгородцы должны вернуть обратно.

В региональном министерстве соцзащиты нам рассказали, что на 5 июля 2024 года в Белгородской области заключили 2008 социальных контрактов на сумму 454,2 млн рублей, из них по направлениям:

  • поиск работы — 403;
  • ведение индивидуальной предпринимательской деятельности — 958;
  • ведение личного подсобного хозяйства — 401;
  • другие мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации — 246.

Нарушений при предоставлении белгородцам средств в 2023–2024 году не зафиксировали. При этом за это же время муниципальные органы соцзащиты подали пять исков к белгородцам, которые заключили соцконтракты. Причина — нарушения соблюдения условий.

Из них один иск находится на рассмотрении в суде (350 тысяч рублей), по трём искам есть судебные решения о необходимости возврата денег (558 тысяч рублей), а по одному иску (350 тысяч рублей) судебное производство приостановили, поскольку получатель признаёт себя банкротом.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Нарушения#Эксклюзив#Иски#Белгород#Министерство соцзащиты#Социальные контракты
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