Белгородка вместе с подельниками обманом «заработала» на соцконтрактах 600 тысяч

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
По данным следствия, сотрудница администрации Алексеевского округа в январе 2023 года сговорилась со своим знакомым и ещё двумя людьми, которые согласились составить фиктивный социальный контракт с управлением социальной защиты населения муниципалитета. Документы на подписание подготовила сама обвиняемая, а выплаты получили двое подписавших контракт.
Уже в феврале того же года сотрудница администрации получила выплату в размере 250 тысяч рублей, а её соучастник в декабре 2023 года забрал свои 350 тысяч рублей.
В отношении двоих жителей округа возбудили уголовные дела по части 3 статьи 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении социальных выплат, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере»), а также в отношении сотрудницы администрации по части 3 той же статьи («Мошенничество при получении социальных выплат, совершённое группой лиц по предварительному сговору»). Соучастника женщины также обвиняют в преступлении.
Известно, что ущерб, причинённый преступлениями, полностью возместили. Расследование уголовных дел завершено, материалы направят в суд.