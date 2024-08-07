Белгородка вместе с подельниками обманом «заработала» на соцконтрактах 600 тысяч

В отношении двоих жителей округа возбудили уголовные дела по части 3 статьи 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении социальных выплат, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере»), а также в отношении сотрудницы администрации по части 3 той же статьи («Мошенничество при получении социальных выплат, совершённое группой лиц по предварительному сговору»). Соучастника женщины также обвиняют в преступлении.