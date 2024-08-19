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Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Белгородцы составили фиктивные документы для получения денег по соцконтракту

За попытку обмануть чиновников с выплатами белгородцам грозит до шести лет тюрьмы

19 августа 2024, 13:24
Фото: Изображение Midjourney
Белгородцы составили фиктивные документы для получения денег по соцконтракту

Белгородцы попались на мошенничестве с выплатами для соцконтракта

Жители региона планировали заполучить деньги с помощью фиктивных документов. Раскрыть мошенническую схему с социальными выплатами удалось в Губкинском округе, сообщили в региональном управлении ФСБ.

Жители Губкинского городского округа сговорились и организовали мошенническую схему, направленную на незаконное получение социальных выплат, предназначенных для открытия бизнеса. Один из сообщников сделал для участников схемы фиктивные документы, которые затем предоставляли в управление соцвыплат региона для получения денег.

Удалось ли белгородцам заполучить выплату, неизвестно. Также не сообщается примерная сумма денежных средств.

В отношении жителей возбудили уголовные дела по части 3 статьи 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»). Белгородцам грозит до шести лет лишения свободы.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Мошенничество#ФСБ#Белгород#Губкинский горокруг#Соцконтракт#Соцвыплаты
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