За попытку обмануть чиновников с выплатами белгородцам грозит до шести лет тюрьмы

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Жители Губкинского городского округа сговорились и организовали мошенническую схему, направленную на незаконное получение социальных выплат, предназначенных для открытия бизнеса. Один из сообщников сделал для участников схемы фиктивные документы, которые затем предоставляли в управление соцвыплат региона для получения денег.
Удалось ли белгородцам заполучить выплату, неизвестно. Также не сообщается примерная сумма денежных средств.
В отношении жителей возбудили уголовные дела по части 3 статьи 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»). Белгородцам грозит до шести лет лишения свободы.