За попытку обмануть чиновников с выплатами белгородцам грозит до шести лет тюрьмы

Жители Губкинского городского округа сговорились и организовали мошенническую схему, направленную на незаконное получение социальных выплат, предназначенных для открытия бизнеса. Один из сообщников сделал для участников схемы фиктивные документы, которые затем предоставляли в управление соцвыплат региона для получения денег.