Могут белгородки подписать контракт в рамках СВО и получить 3 млн? Ответил Гладков

Posted 8 октября, 07:14
Published 8 октября, 07:14
Modified 8 октября, 07:14
Updated 8 октября, 07:14
Подписать контракт с Министерством обороны РФ желают не только мужчины, но и женщины. Белгородка задала вопрос губернатору о том, сможет ли она таким образом получить обещанные выплаты.
Вячеслав Гладков рассказал, что сможет, но для этого необходимо соблюсти несколько условий. Деньги жительница получит в случае, если она:
Глава региона уточнил, что более подробную информацию можно получить в военкоматах Белгорода.
Напомним, что с 7 октября по 31 декабря белгородцам, решившим подписать контракт и уйти воевать добровольцем, будут начислять повышенные выплаты. Сумма составит 3 миллиона рублей.
Получить деньги смогут и жители других городов, которые ушли на СВО из Белгородской области.