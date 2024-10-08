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Posted 8 октября, 07:14

Published 8 октября, 07:14

Modified 8 октября, 07:14

Updated 8 октября, 07:14

Белгородки тоже могут получить выплату

Могут белгородки подписать контракт в рамках СВО и получить 3 млн? Ответил Гладков

8 октября 2024, 07:14
Фото: Изображение Midjourney
Белгородки тоже могут получить выплату

Гладков рассказал, при каких условиях женщины смогут получить выплату в 3 млн

Сюжет
Губернатор
После новостей о повышении выплат за подписание контракта с Минобороны РФ белгородцы всполошились. Заинтересовались не только мужчины, но и женщины. А могут ли они вообще это сделать? Да, Вячеслав Гладков рассказал, как именно.

Подписать контракт с Министерством обороны РФ желают не только мужчины, но и женщины. Белгородка задала вопрос губернатору о том, сможет ли она таким образом получить обещанные выплаты.

Вячеслав Гладков рассказал, что сможет, но для этого необходимо соблюсти несколько условий. Деньги жительница получит в случае, если она:

  • является медиком;
  • имеет соответствующее профессиональное образование — среднее или высшее;
  • её воинская часть находится в зоне проведения спецоперации и выполняет задачи в рамках СВО.

Глава региона уточнил, что более подробную информацию можно получить в военкоматах Белгорода.

Напомним, что с 7 октября по 31 декабря белгородцам, решившим подписать контракт и уйти воевать добровольцем, будут начислять повышенные выплаты. Сумма составит 3 миллиона рублей.

Получить деньги смогут и жители других городов, которые ушли на СВО из Белгородской области.

Заключившие контракт для участия в СВО в Белгородской области получат по 3 млн рублей
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