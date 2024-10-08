Могут белгородки подписать контракт в рамках СВО и получить 3 млн? Ответил Гладков

Гладков рассказал, при каких условиях женщины смогут получить выплату в 3 млн

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После новостей о повышении выплат за подписание контракта с Минобороны РФ белгородцы всполошились. Заинтересовались не только мужчины, но и женщины. А могут ли они вообще это сделать? Да, Вячеслав Гладков рассказал, как именно.