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Posted 7 октября, 07:03

Published 7 октября, 07:03

Modified 7 октября, 15:13

Updated 7 октября, 15:13

Выплаты

Белгородская область получит новые 200 млн рублей на осуществление выплат

7 октября 2024, 07:03
Фото: Изображение Midjourney
Выплаты
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Новости Белгорода
На оперсовещании заявили, что на этой неделе регион получит 200 млн рублей на единовременные выплаты гражданам в размере от 10 до 150 тыс руб. Однако не все белгородцы получают их вовремя. Проблема возникла, заявила министр соцзащиты, из-за согласования, поэтому работают «в ручном режиме».

На оперсовещании правительства Белгородской области обсудили поступающие обращения по поводу получения выплат. Как оказалось, есть отставания по срокам выдачи выплат в 10 и 15 тыс руб. Получить её обратившиеся должны были на прошлой неделе, как уточнили. Елена Батанова, министр соцзащиты, заявила, что получить свои деньги не смогли те, кто подал заявления также в период прошедшей недели. Это 58 и 71 человек соответственно.

Что касается сроков по выплатам в 50, 75, 100 и 150 тыс рублей, министр соцзащиты ответила, что в данном случае работать в более быстром темпе не получается из-за нагрузки и долгого ожидания всех необходимых согласований.

«Максимально прикладываем все усилия, практически работаем в ручном режиме. В том числе с Минфином уже Россиийской Федерации», — сказала Батанова.

В этот вторник и среду Белгородская область получит 200 млн рублей для осуществления ЕДВ, в конце недели ожидается отчёт обо всех проведённых выплатах.

Кроме того, с 7 октября по 31 декабря будут осуществлять новые выплаты для тех, кто подписал контракт и отправился добровольцем на СВО с территории Белгородской области. Это коснётся и жителей других регионов, которые подпишут контракт с Минобороны в Белгородской области. Сумма составит 3 млн рублей.

Заключившие контракт для участия в СВО в Белгородской области получат по 3 млн рублей
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