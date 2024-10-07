Белгородская область получит новые 200 млн рублей на осуществление выплат

На оперсовещании правительства Белгородской области обсудили поступающие обращения по поводу получения выплат. Как оказалось, есть отставания по срокам выдачи выплат в 10 и 15 тыс руб. Получить её обратившиеся должны были на прошлой неделе, как уточнили. Елена Батанова, министр соцзащиты, заявила, что получить свои деньги не смогли те, кто подал заявления также в период прошедшей недели. Это 58 и 71 человек соответственно.