Заключившие контракт для участия в СВО в Белгородской области получат по 3 млн рублей

Posted 7 октября, 06:23
Published 7 октября, 06:23
Modified 7 октября, 06:25
Updated 7 октября, 06:25
Как сообщил Гладков, с 7 октября до 31 декабря в регионе начнут начислять выплаты для тех, кто подпишет контракты или уйдёт добровольцем с территории Белгородской области на СВО. Средства выделят из четырёх источников финансирования: федерального, регионального, муниципального бюджетов и внебюджетных поступлений.
Сумма выплаты составит 3 млн рублей. Средства перечислят в течение двух месяцев после подписания контракта.
Как только минсоцзащиты получает информацию о зачислении в воинскую часть, которая принимает участие в СВО, производится начисление средств. Распространяться выплата будет не только на белгородцев, но и на жителей других субъектов РФ, которые подписали контракт на территории Белгородской области. Обращаться необходимо в районные комиссариаты или к главам муниципалитетов.
Вячеслав Гладков
Подробную информацию с 8 октября можно будет получить по номеру 122.