Заключившие контракт для участия в СВО в Белгородской области получат по 3 млн рублей

Сюжет Выплаты

Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Новые выплаты начнут выплачивать с 7 октября по 31 декабря. На средства могут рассчитывать не только белгородцы, но и жители других регионов в случае заключения контракта на территории Белгородской области.