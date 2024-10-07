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Posted 7 октября, 06:23

Published 7 октября, 06:23

Modified 7 октября, 06:25

Updated 7 октября, 06:25

Заключившие контракт для участия в СВО в Белгородской области получат по 3 млн рублей

Заключившие контракт для участия в СВО в Белгородской области получат по 3 млн рублей

7 октября 2024, 06:23
Фото: 1MI
Сюжет
Выплаты
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Новые выплаты начнут выплачивать с 7 октября по 31 декабря. На средства могут рассчитывать не только белгородцы, но и жители других регионов в случае заключения контракта на территории Белгородской области.

Как сообщил Гладков, с 7 октября до 31 декабря в регионе начнут начислять выплаты для тех, кто подпишет контракты или уйдёт добровольцем с территории Белгородской области на СВО. Средства выделят из четырёх источников финансирования: федерального, регионального, муниципального бюджетов и внебюджетных поступлений.

Сумма выплаты составит 3 млн рублей. Средства перечислят в течение двух месяцев после подписания контракта.

Как только минсоцзащиты получает информацию о зачислении в воинскую часть, которая принимает участие в СВО, производится начисление средств. Распространяться выплата будет не только на белгородцев, но и на жителей других субъектов РФ, которые подписали контракт на территории Белгородской области. Обращаться необходимо в районные комиссариаты или к главам муниципалитетов.
Вячеслав Гладков

Подробную информацию с 8 октября можно будет получить по номеру 122.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Контракт#Выплаты#Федеральный бюджет#Белгород#Гладков#СВО#Минсоцзащиты
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