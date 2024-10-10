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Posted 10 октября, 08:40

Published 10 октября, 08:40

Modified 10 октября, 08:41

Updated 10 октября, 08:41

СВО может закончиться уже в 2025 году?

Уже в следующем году? Названы новые сроки, когда может закончиться СВО

10 октября 2024, 08:40
Фото: 1MI
СВО может закончиться уже в 2025 году?

Зеленский рассчитывает на окончание конфликта на Украине в 2025 году

Сюжет
Спецоперация
Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление по поводу сроков предположительного окончания военных действий, сообщает RTVI со ссылкой на Reuters. Однако в Кремле его мнение не поддержали, а даже назвали «фантастикой».

Боевые действия на территории Украины закончатся не позднее 2025 года, считает президент соседнего государства Владимир Зеленский. Новые сроки он назвал на саммите «Украина — Юго-Восточная Европа» в хорватском городе Дубровник.

«В октябре, ноябре и декабре у нас есть шанс продвинуть ситуацию в сторону мира и прочной стабильности», — сказал Зеленский.

Сейчас, по словам украинского главы, Киев работает над «формулой мира».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков иного мнения. В начале осени он прокомментировал прогнозы Зеленского и заявил, что СВО завершится только тогда, когда Россия достигнет всех поставленных целей.

«Для нас абсолютно безальтернативным является достижение наших поставленных целей. Как только эти цели будут достигнуты тем или иным путём, специальная военная операция будет завершена», — сказал Песков.

В Совете Федерации по международным делам ранее называли предположение президента Украины «фантастикой». Планы по заключению мира сначала планировали представить в текущем году, а потом перенесли, напомнил первый зампред Владимир Джабаров.

Мнения о том, когда завершится спецоперация, расходятся. Недавно Бел.Ру сделали большой материал на эту тему.

Когда закончится СВО? Мнения политиков и военных экспертов
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